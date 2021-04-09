CHP’nin billboardlara astığı ‘128 milyar dolar nerede’ afişleri söküldü

CHP Mudanya İlçe Başkanlığı’nın billboardlara astığı ‘128 milyar dolar nerede?’ afişleri dün gece yarısı kimliği belirsiz kişi yada kişilerce söküldü.

“EN YÜKSEK SESLE SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Billboardlardaki afişlerin sökülmesine CHP’li milletvekilleri ve vatandaşlar sosyal medyadan tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Oğuz Kağan Salıcı, “CHP Mudanya İlçe Başkanlığımızın yaptırdığı billboardlar gece operasyonuyla söküldü! Vatandaşın görmesini istemediğiniz soruyu en yüksek sesle sormaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“BU HESABI VERMEMEK NAMERTLİKTİR”

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay da “128 Milyar Doların hesabını sormak değil, bu hesabın sorulmasını engellemek ve bu hesabı vermemek namertliktir” açıklamasında bulundu.

“SAHİ 128 MİLYAR DOLAR NEREDE”

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ise “Mudanya CHP İlçe Başkanlığımızın billboardlara astırdığı “128 Milyar Dolar Nerede” afişleri gece söktürülmüş. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını sormak neden rahatsız etti? Sahi 128 milyar dolar nerede” diye sordu.

VATANDAŞLAR DA TEPKİ GÖSTERDİ

Billboardlardaki afişlerin sökülmesine tepki gösteren vatandaşlar, “Damat nerede?”, “Nerede olduğunu bilen var mı?”, “Yazık dökenler neden döktüklerini bilmiyorlar”, “128 milyar dolar nerede İhtiyat akçesi nerede?”, “Özelleştirme paraları nerede?”, “15 Temmuz ve Beşiktaş şehitleri gazilerin paraları nerede?”, “Deprem işsizlik fonu paraları nerede?” ifadeleriyle tepkilerini gösterdi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN AÇIKLAMA

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon programında bir kez daha Merkez Bankası rezervlerinden eksilen 128 milyar doların nerede olduğunu sordu.

Bugünden itibaren Türkiye’deki birçok noktaya ‘128 milyar dolar nerede?’ yazılı afişler asacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, “Mudanya’da biz astık, polis gelmiş, ‘efendim bunları kaldıracaksınız.’ Niye kardeşim, ne var bunda? ‘128 milyar dolar nerede’ yazısı niye sizi rahatsız ediyor? Hangi gerekçeyle rahatsız ediyor? Ben tüyü bitmemiş yetimin hakkını soruyorum” dedi.

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