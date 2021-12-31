CHP’nin kaybolan pankartını emniyet sökmüş

Türkiye genelinde CHP binalarına asılan, 'Faizci kazanacak, millet ödeyecek. Ekmeğe vergi faizciye dolar garantili faiz' ifadelerinin yer aldığı pankarttan CHP Eskişehir İl Başkanlığı binasına da asıldı. Ancak dün gece saatlerinde binanın dış duvarına asılan pankart kayboldu. Pankartın valilik kararınca emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından söküldüğü ortaya çıktı.

Kemal ATLAN

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CHP Eskişehir İl Başkanlığı binasına, iktidarın döviz garantili mevduat düzenlemesine tepki amacıyla asılan ve ertesi gün kaybolan ‘Faizci kazanacak, millet ödeyecek. Ekmeğe vergi faizciye dolar garantili faiz’ yazılı pankartın gece saatlerinde polis tarafından söküldüğü öğrenildi.

VALİLİK KARARI İLE SÖKÜLMÜŞ

Geçtiğimiz gün, CHP Eskişehir İl Başkanlığı’nın bulunduğu Akarbaşı Mahallesi Pilot Sokaktaki binasının 3’üncü katına denk gelen dış duvarına, iktidarın döviz garantili mevduat düzenlemesine ilişkin pankart asıldı.

Ekmek görselinin yer aldığı afişte, ‘Faizci kazanacak, millet ödeyecek. Ekmeğe vergi faizciye dolar garantili faiz’ ifadelerinin yer aldığı pankart gece saatlerinde binadan söküldü.

CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla pankartın parti binasında asılı ve pankartın olmadığı fotoğraflarını paylaşarak pankartın kayıp olduğunu duyurdu.

ADLİ SÜREÇ SONRASI TEKRAR ASACAĞIZ

Sosyal medya hesabındaki paylaşımında, “Ekmeğimiz her geçen gün küçülüyor! Neden mi? Zengininin serveti küçülmesin diye, vergilerimizle faizini fonluyoruz… Yoksulluğu yönetmek isteyen anlayış, bu durumu halkımız bilsin istemiyor. Sözümüz var; yoksulluğu bu topraklarda bitireceğiz! Pankartımız kayıp!” ifadelerine yer veren CHP İl Başkanı Recep Taşel, yapılan inceleme ve güvenlik kamerası görüntülerinden pankartın polis tarafından söküldüğünü açıkladı. Pankartın Eskişehir Valiliği kararınca söküldüğünü ifade eden Taşel, “Aynı pankart diğer illerimizdeki parti binalarına da asılı. Onlar kaldırılmadı. Bizim pankartın kaldırılmasına karar verilmiş ve gece saatlerinde polis tarafından pankartımız parti binamızdan sökülmüş. Şuanda adli süreç var. Adli süreç sonrasında pankartımızı yeniden parti binasına asacağız” dedi.

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