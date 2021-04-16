CHP’nin şikayeti üzerine ‘Love Erdoğan’ afişi de indirildi

CHP'nin yurt genelinde birçok yere astırdığı “128 milyar dolar nerede?” yazılı afişler türlü gerekçelerle kaldırılmaya devam ederken, bir olay da Karaman'da yaşanmıştı.

Karaman Valiliği, CHP Karaman İl Başkanlığı binasına “128 milyar dolar nerede?” afişinin asılmasının ardından corona virüsü tedbirleri kapsamında kent genelinde 30 gün boyunca ‘toplantı ve gösteri yürüyüşü, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster açma ve meşale yakma’ yasağı getirdi. Kararın ardından CHP İl Başkanlığı binasındaki söz konusu afiş indirildi.

“BİZE TEBLİGAT YAPILDIĞI GÜN ‘LOVE ERDOĞAN’A MÜDAHALE OLMADI”

Yaşanan gelişmelerin ardından AKP Karaman İl Başkanlığı binasına asılan ‘Love Erdoğan' yazılı pankart da CHP'lilerin şikayeti üzerine kaldırıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Karaman İl Başkanı Mustafa Cem Kağnıcı şunları söyledi:

* Bursa Mudanya'da başlayan afiş indirme olayı tüm yurtta devam etti. Biz de billboardlarda yer bulamadık. Bu sebeple parti binamıza astık.

* 2 gün boyunca emniyet yetkilileri pankartın indirilmesini sözlü olarak bizden istediler. Biz de bunu kabul etmedik. Savcılık ve valilik kararı olmadan indirmeyeceğimizi söyledik. Suç unsuru içermeyen Anayasal hakkımızı kullandık.

* 14 Nisan Çarşamba günü güvenlik güçleri valilik kararı ile parti binamıza geldiler. Corona önlemleri kapsamında pankart asmak bildiri dağıtmak bir ay yasaklandı. Biz de bu karar üzerine pankartı indirdik.

* Biz sorduğumuz sorunun cevabını alana kadar devam edeceğiz. Karaman'da ilginç olan bize tebligat yapıldığı gün Karaman AKP il binasında ‘Love Erdoğan’ afişi asılıydı. Onlara bir tebligat yapılmadı. Biz ertesi gün bu afişe itiraz ettik. Dün akşam saatlerinde o afişin oradan indirilmesini sağladık.