Yetiştirdiği karpuzu yere fırlatan çiftçi: Para etmiyor… Böyle iktidar mı olur ya!

Adana Ceyhan'da esnafın ardından bir tarlayı ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, karpuz ve soğan üreticisinin sorunlarını dinledi.

“BÖYLE İKTİDAR OLUR MU YA!”

Bir çiftçi, “para etmiyor” diye sitem ederek yetiştirdiği karpuzu yere fırlattı. “Böyle iktidar olur mu ya!” sözleriyle iktidara tepki gösteren çiftçi, Akşener'e, “Sen kurtaracaksın” dedi.

“AYAKTA DURAMIYORUZ, ÇİFTÇİLER BİTTİ”

“Soğanı çuvala doldurmanın maliyeti 350 kuruş, gelen tüccar 200 kuruş veriyor ve pazarda bu soğan 2 buçuk 3 liraya satılıyor” sözleriyle dert yanan ve çuvaldaki soğanları yere döken çiftçi, “Perişan durumdayız. Geçen yıl bin 600 liraya aldığımız gübre 4 bin 200 lira oldu. Ayakta duramıyoruz, çiftçiler bitti. Çiftçiye destek veriyoruz dedikleri günün ardından her şeye zam geldi. Bir senede yüzde 200 zamlandı” şeklinde konuştu.

AKŞENER SOĞANLARI ALDI

Akşener, partisinin salı günkü TBMM grup toplantısında kullanmak için çiftçinin yere döktüğü soğanlardan iki adet aldı.

“ÇOCUĞUMUZA EKMEK GÖTÜREMİYORUZ”

Bir başka karpuz üreticisi ise şöyle isyan etti:

“300-400 dönümlük yerdeki ürünler 30 kuruştan alınıp zincir marketlerde 4-5 liradan satılıyor. Biz üreticiler ise 1 buçuk liradan satıyoruz zabıtalar bizi kovuyor. Çocuğumuza ekmek götüremiyoruz. Perişan durumdayız. Yönetimin değişmesini istiyoruz. Kendimizi bu işe verdik, bu kadar olayın içinde şimdi zabıtalar bırakmıyor… Ne yapalım, hırsızlık mı yapalım, uyuşturucu mu satalım?”

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