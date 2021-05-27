Çiftçi, Kılıçdaroğlu’na dert yandı: Üretip de kazanamıyoruz, dünyada tekiz!

Çiftçi yaşadığı sorunları Kılıçdaroğlu'na şu sözlerle anlattı:

“ÜRETİP DE KAZANAMIYORUZ, DÜNYADA TEKİZ”

* Geçen yıl aldığımız pamuk küspesi 90 liraydı, şu anda 165 lira oldu. Aldığımız saman 50 kuruştu şu anda 1 lira 25 kuruş oldu. Bayramda bizim sütlerimiz 1,5 liraya toplandı. Geliyor ‘ister verirsin ister vermezsin ne yaparsan yap' diyor.

* Yani çiftçinin hiçbir şeyi yok. Mazota gelelim tam bizim mazot kullanacağımız şu anda zam geldi. Kışın neden gelmedi madem öyle? Tam bizim kullanacağımız zamanda geldi. Neden yatlar gemiler ucuz mazot kullanıyor da biz çiftçiler kullanamıyoruz? Peynire 2 defa zam geliyor bize hiçbir şey gelmiyor. Yani hiçbir şey yok.

* Benim işletmemin günlük 600 lira gideri var ve 500 lira geliri. Yani günlük 100 lira zarar ediyoruz. Bir tane hayvanın yetişmesi için 27 ay beklemem lazım. 27 ay bekleyip süt almam lazım. Bu saatten sonra damızlık kesimi başladı.

* Damızlık yetiştirdiğimiz hayvanlar kesime gidiyor. Süt üretimi düşecek. Zaten dışarıdan ithal ediyoruz. Süt geliyor peynir geliyor her şey geliyor. Ya biz üretiyoruz burada üretiyoruz. Ama bizim ürettiğimiz hiç, nereye gidersek gidelim…

* Dertlerimiz çok. Arada başkanlar, milletvekilleri uğruyorlar, siz de uğradınız elinize kolunuza sağlık. Şimdi benim bu işletmem ne yapabilirim? Ben kesime göndereceğim hayvanlarımı. Buranın daha veterineri var, ilacım var, yemim var, nasıl çıkacağız? Elektrik su işçilik…

* Dünyada üretip de kazanamayan bir tek Türkiye var, çiftçimiz var. Üretip de kazanamıyoruz. Dünyada tekiz. Üç tane çocuğum var. İnanır mısınız hepimiz çalışıyoruz. Yani 1 lira kalmıyor ya. Annemden babamdan şey yapıyorum ya. İşte babam burada babam, emekli babamın maaşından alıyorum. Dünyanın hiçbir yerinde yok üretip de kazanamayan.

KILIÇDAROĞLU: İLK SEÇİMDE DÜZELECEK

Çifçinin sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, “Allah kolaylık versin diyelim ama siz moralinizi bozmayın. İlk seçimde düzelecek. Sizin kazanmanız lazım. Sizi dinlemesi gerekenler dinlemiyorlar. Onlar başka şeylerle uğraşıyorlar. Ama yapacağımız şey şu önümüze sandık gelecek. Bunlara bir dersini vereceğiz demokrasi sınırları içinde” diye cevap verdi.

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