Çiftçi Meliha Atay isyan etti: Sesimizi duymuyorsun Cumhurbaşkanım, bittik gittik!

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, kar yağışı altında tarlasında ıspanak toplayan tarım işçisi Fethi-Meliha Atay’ı çiftini ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

“KAR ALTINDA ÇALIŞIYORLAR”

Sarıbal, “Biri 60, diğeri 70 yaşındaki Fethi-Meliha Atay çifti kar altında ıspanak topluyor. 70 yaşında olan emekli koca bin 500 lira maaşla geçinmediği için eliyle tarlada çalışmak zorunda. Çocukları da asgari ücretle çalışıyor. Torunları ellerine bakıyor. ‘Duyun sesimizi, bu halimiz ne olacak’ diyorlar” ifadelerini kullandı.

“TARLADA 1,5 TL PAZARDA 10 TL”

Çiftçinin zor şartlar altında verdiği emeğe dikkat çeken Sarıbal, “Üretici; ‘Biz 2 liradan satabiliyorken tüketici de 3 liradan alabiliyor ise biz buna razıyız. Emeğimiz helaldir. Ama biz burada bu çamurun, bu soğuğun içinde 1,5 liraya topladığımız ıspanağı vatandaş 8-10 liraya alıyor ise bunda hakkaniyet de yok, bunda disiplin de yok, denetim de yok’ diye isyan ediyorlar ifadelerini kullandı.

“SESİMİZİ DUYMUYORSUN CUMHURBAŞKANIM”

“İşte görün halimizi, çiftçinin durumu bu ” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen ıspanak üreticisi çiftçi Meliha Atay, şu ifadeleri kullandı;

“Ne yapacağımızı şaşırdık. Büyükler duymuyor sesimizi hiçbir zaman. Çiftçi bitti gitti. Bu ıspanak, domates, biber olmazsa biz ne kazanacağız? Kim ne yiyecek? Bu halimizi gör Cumhurbaşkanım. Ben 60, eşim 70 yaşında ıspanak topluyoruz. Kilosu 1,5 TL’den satıyoruz. Pazarcılara dikkat edin biraz. Millet pahalılıktan alamıyor. Size her şeyi söylüyoruz. Hiç duymuyorsunuz. Ne hayvancıyı ne de çiftçiyi duyuyorsunuz. Ne yapalım biz, eşim emekli bin 500 TL maaş alıyor ne olacak bu paradan. Çoluk çocuk aç.”

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