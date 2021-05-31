Çiftçiler ‘Aç kaldık’ diyerek traktörleriyle yol kesti

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası, bu yıl yeterli miktarda yağış alamadı. Özellikle Karatay bölgesindeki bazı köylerde tarımsal sulama problemleri yaşanırken, Beyşehir ve Suğla Gölü'nden yeteri kadar su salımı gerçekleştirilemedi. Kuraklık'tan dolayı ekili arazilerini sulayamayan çiftçilerin ekinleri tarlada yandı.

KONYA-ADANA YOLUNU TRAFİĞE KAPATTILAR

Kuraklıktan dolayı enerji maliyeti artan, köylerine kanallardan su getirilmeyen Karatay ilçesine bağlı İsmil, Sakyatan, Hayıroğlu, Ovakavağı, Karakaya, Göçü ve Yarma Mahallesi çiftçileri Konya-Adana karayolunu traktörleriyle trafiğe kapattı. Yolun trafiğe kapatılmasının ardından kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yolun trafiğe açılması için olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

“HERKES PERİŞAN”

Yetkililerin bölgeye gelip su sorunlarına çözüm üretmelerini isteyen bir çiftçi, “15 Temmuz gecesi darbe gecesi halka ‘sokağa inin' dediniz. Bizim de çiftçimiz şu an meydanlara indi. Sayın Vali ve milletvekilleri buraya gelin ve bu sorunu çözün. Ekinlerimiz yandı. Herkes perişan. Şuraya gelip sadece çiftçiye açıklama yapacaksınız” dedi.

“BU OVANIN KADERİYLE BİR VEKİL OYNAYAMAZ”

AKP Konya Milletvekili Gülay Samancı'yı istifaya davet eden bir başka çiftçi ise, “Oturduğun yerde maaş almakla bu işler olmuyor. Burada çiftçi yanmış. Kuşlar kurtlar susuz. Ben sabah kuyumdan kuşlara ve köpeklere su veriyorum. Ovakavağı Köyünde doğup, büyüdüm ve burada gömüleceğim. Biz topraksız yapamayız. Konya AK Parti Milletvekili Süleyman Samancı'nın istifa etmesi lazım. Bu ovanın kaderiyle bir vekil oynayamaz. Gülay Samancı bize 15-20 bin metreküp su vermiyor” diyerek sitemde bulundu.

“İNEKLERE YEDİRECEK SAMANIMIZ YOK”

“19 tane köy var burada Millet aç” diyen bir çiftçi ise “Vekillerin hiçbirine ulaşamıyoruz. Bizim amacımız kavga değil. Gelsinler bizi dinlesinler. Suyumuz yok. Kuruyan tarlalardaki mahsulleri koyunlar yemiyor. İneklere yedireceğimiz samanımız, yoncamız yok. Göksu'yu yaptınız, borular döşediniz ama Ova Köyü'ne su vermediniz. Biz su istiyoruz. Darbe olduğu zaman bizi dışarı çıkarmasını biliyorsanız, gelin bize de burada yardımcı olun” ifadelerini kullandı.

Jandarma ekipleri tarafından ikna edilemeyen çiftçilerin eylemi devam ediyor.