Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Avdan corona nedeniyle hayatını kaybetti

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Çiğlimizin ve partimizin emektar isimlerinden Başkan Yardımcımız ve meclis üyemiz kıymetli ağabeyim Mustafa Avdan’ı Covid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesi ve tüm Çiğli halkına baş sağlığı diliyorum” diyerek haberi duyurdu.

CHP Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Yüreği her daim Cumhuriyet sevdasıyla atan, yoldaşımız, ağabeyimiz, güzel insan, Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Avdan’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Acımız tarifsiz. Kendisine Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine, Utku başkanım başta olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarına, Cumhuriyet Halk Partisi Çiğli Örgütümüze ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun” mesajını paylaştı.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ise “Çiğli Belediye Başkan Yardımcımız Mustafa Avdan’ı korona virüs nedeniyle kaybettik. Ailesinin ve büyük CHP ailemizin başı sağ olsun” paylaşımında bulundu.

2 AY ÖNCE ANNESİNİ KAYBETMİŞTİ

Mustafa Avdan’ın geçtiğimiz Şubat ayında annesini kaybettiği öğrenildi.