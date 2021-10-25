Çığlık videosunu paylaşana hapis, çekenlere beraat

İstanbul'da üç yıl önce trafik polislerinin ceza yazmasına sinirlenip, çığlık atan öğretim görevlisi Özlem Atan Tarlacı'nın görüntüsünü sosyal medyada paylaşan M.G.H., 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Görüntüyü çeken polis memurları A.K. ve O.K. ise beraat etti.

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1 Kasım 2018’de Fatih Balat Sahili’nde meydana gelen olayda Haliç Üniversitesi’nde öğretim görevlisi Özlem Atan Tarlacı, seyir halindeyken direksiyonda cep telefonu ile konuştuğu ve emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle polis uygulama noktasında durduruldu.

Yapılan kontrolde otomobilin muayenesinin olmadığı da tespit edildi. Polislerin ceza yazdığını görünce sinir krizi geçiren Özlem Atan Tarlacı, dakikalarca çığlık attı. Polis memuru A.K., bu sırada cep telefonuyla Tarlacı’nın görüntüsünü çekti. Güçlükle sakinleştirilen Özlem Atan Tarlacı’ya seyir halinde cep telefonuyla konuşmak, emniyet kemeri takmamak, muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak suçlarından toplam 578 lira para cezası uygulandı ve otomobili de trafikten men edildi.

GÖRÜNTÜYÜ İFŞA ETMEKTEN DAVA

Tarlacı, uygulama noktasında çığlık atarken çekilen görüntüsünün yaklaşık 1 ay sonra basına ve sosyal medyaya yansıması üzerine itibarının zedelendiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Tarlacı’nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında görüntüyü çeken polis memuru A.K. ile görüntüyü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerin bulunduğu 52 kişilik WhatsApp grubunda paylaşan diğer polis memuru O.K. ile videoyu Instagram hesabından yayınlayan M.G.H. hakkında ‘özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek’ suçundan dava açıldı.

“STRES DURUMUMU ARTIRDI”

İstanbul 45’inci Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada Özlem Atan Tarlacı, uygulama noktasında durdurulunca rektörlükteki toplantıya geciktiğini belirterek, “Geç kaldığım toplantının stresi ile mücadele ederken polis memurlarından birisinin şahsi cep telefonu ile görüntümü kaydettiğimi fark ettim. Bu bende daha da stres durumumu artırdı. 1 ay sonra ders sırasında görüntünün sosyal medyada paylaşıldığını gördüm. Şoke oldum. Aile ve iş çevremden tepki aldım. Şikayetçiyim” dedi.

POLİSLERE BERAAT, PAYLAŞANA HAPİS

Yargılama sonunda polis memurlarının yaka kamerasının şarjı olmadığı için şahsi cep telefonu ile delil elde etmek amacıyla görüntüyü çektiği, yine bu amaçla sadece trafik ekibindeki kişilerin bulunduğu WhatsApp grubunda paylaştıkları belirtildi.

Polis memurları A.K. ve O.K.’nin, suç kastı ile hareket etmedikleri gerekçesiyle beraatlarına karar verildi. Görüntüyü paylaşan sanık M.G.H’nin ise söz konusu görüntüyü başka bir internet sitesinden aldığını ileri sürdüğü ancak daha önce görüntünün paylaşımda olduğu yönünde delil elde edilemediği belirtildi. Suçu işlediği kanaatine varılan M.G.H.’ye, ‘özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek’ suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.