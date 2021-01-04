Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Büyük ikramiye sahibini arıyor

Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto’da bu akşam yılın ikinci çekilişi gerçekleştirildi. 80 milyonu aşan büyük ikramiye için belirlenen şanslı numaralar “6-7-41-63-81-83 Joker: 18” oldu.

Güncellenme: 21:58, 04/01/2021
Haberler Gündem
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Büyük ikramiye sahibini arıyor

Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiye devri bu çekilişte de devam etti. Belirlenen şanslı numaraları doğru tahmin eden çıkmadı ve büyük ikramiye bir sonraki çekilişe kaldı. Beş bilen 4 kişi ise 88 bin 853 liranın sahibi oldu.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

4 Ocak Çılgın Sayısal Loto‘nun çekiliş sonuçları; 6-7-41-63-81-83 Joker: 18 oldu.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR? YENİ KURALLAR NELER?

Milli Piyango'nun yenilenen Çılgın Sayısal Loto oyununda, 90 rakam arasından 6 rakam seçilerek kupon oluşturulabiliyor. Aynı zamanda internet üzerinden de oynanan oyunda hızlı seçme özelliği ile 6 şanslı rakamı otomatik olarak rastgele çift ya da tek sayı şekilde belirlenebiliyor.

Yenilikler arasında bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek şansını arttırmak isteyenler sistem oyununu, çoklu oyun kombinasyonlarını oluşturabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto, online olarak millipiyango.com.tr adresinden ve satış noktalarından oynanabiliyor.

İlginizi Çekebilir'75 milyon TL SMA hastası çocuklara' kampanyası sosyal medyada gündem oldu'75 milyon TL SMA hastası çocuklara' kampanyası sosyal medyada gündem oldu
internet Milli Piyango Sayısal Loto Sayısal Loto sonuçları Türkiye