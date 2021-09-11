Çılgın Sayısal Loto sonuçları: Büyük ikramiye 210 milyonu aştı

Aylardır talihlisini arayan Çılgın Sayısal Loto'da sonuçlar noter huzurunda geçekleştirilen çekilişin ardından belli oldu. Dev rakamlara ulaşan büyük ikramiye tutarı 210 milyonu aşarken bu hafta da Çılgın Sayısal Loto'da 6 bilen çıkmadı. Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına göre günün şanslı rakamları "3-4-11-18-19-32- joker 28" olarak belirlendi.

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Milli Piyango İdaresi tarafından haftada üç kez gerçekleştirilen şans oyunu sayesinde zengin olma hayali kuran vatandaşlar kuponlarını kontrol etmek için Sayısal Loto sonuçlarını merak ediyor. Sayısal Loto sonuçlarına göre kazanan çıkmaması ardından büyük ikramiye 210 milyon lirayı aştı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto’nun 11 Eylül tarihli çekiliş sonuçları şu şekilde: 3-4-11-18-19-32- joker 28

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR? YENİ KURALLAR NELER?

Milli Piyango'nun yenilenen Çılgın Sayısal Loto oyununda, 90 rakam arasından 6 rakam seçilerek kupon oluşturulabiliyor. Aynı zamanda internet üzerinden de oynanan oyunda hızlı seçme özelliği ile 6 şanslı rakamı otomatik olarak rastgele çift ya da tek sayı şekilde belirlenebiliyor.

Yenilikler arasında bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek şansını arttırmak isteyenler sistem oyununu, çoklu oyun kombinasyonlarını oluşturabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto, online olarak millipiyango.com.tr adresinden ve satış noktalarından oynanabiliyor.