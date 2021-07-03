Cinayetin ardında 31 yıllık sır çıktı

İzmir Selçuk’te 17 yaşında olan B.S., dayısı Mustafa Ç. ile yürürken aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.S., çantadan çıkardığı tabancayla dayısına ateş etti. Mustafa Ç., kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Çelik, kaldırıldığı Selçuk Devlet Hastanesi’nde yaşamını kaybetti. B.S. ise bölgede bulunan bir polis ekibine teslim oldu. B.S. tutuklanarak ıslah evine gönderildi.

27 Mayıs 2019’da yaşanan olayın ardından İzmir 1’inci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan B.S, dayısını, annesine 10 yaşındayken istismarda bulunduğu gerekçesiyle öldürdüğünü söyledi.

İstismarı öğrendikten sonra Almanya’dan Selçuk’a geldiğini belirten B.S. yaşananları şöyle dile getirdi:

“2019 yılı Nisan ayında annem ve babam izinlerini geçirmek için Türkiye’den döndüklerinde annemin duruş ve davranışlarında belirgin bir değişiklik oldu. Hiç gülmüyordu, devamlı üzgün ve çok halsiz duruyordu.

Kimseyle konuşmuyordu. Ne olduğunu sorduğumda bir şey olmadığını söylüyordu. Bir hafta sonra mutfaktan annemin ağlama seslerini duydum. Babam, anneme ‘Senin bir suçun yok’ diyordu. Kendimi göstermeden onları dinlemeye devam ettim.

Annem, ‘Öz ağabeyimin bana tecavüz ettiğini kime nasıl anlatayım? Kendimi koruyamadım, kardeşlerimi koruyamadım. Annem bütün olanlara göz yumdu, Mustafa onun en değerlisidir’ dedi.

Bunu duyunca kimseye bir şey anlatmadan dışarıya çıktım. Türkiye’ye gelecektim ancak bunu duyunca biletimi erkene aldım. 20 Mayıs 2019 tarihinde Türkiye’ye geldim.”