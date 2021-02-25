Cinsel saldırıdan yargılanan eski CHP’li yöneticinin hapsi istendi

Maltepe'de bir kafede 20 Kasım 2020'de 23 yaşındaki Z.Y.'ye cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı U.K.'nin, “nitelikli cinsel saldırı”, “cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “tehdit” suçlarından yargılandığı davanın ikinci duruşması yapıldı.

“KAFEDEN GÜLEREK ÇIKTIKLARINI GÖRDÜM”

Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık U.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen E.D., gece bekçiliği yaptığını belirterek, “Saat 23.00 civarında sanık ile mağdurun kafeden gülerek çıktıklarını gördüm. Ben sanığı garsonluk yaptığı için tanırım ancak mağduru tanımam. Kafeden çıktıklarında hareketlerinde herhangi bir anormallik görmedim. Birlikte motosiklete binip gittiler” dedi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanık ile müştekinin daha önceden arkadaş oldukları, olay günü sanık U.K., müşteki Z.Y. ve arkadaşları Ö.’nün de bir kafede buluştukları, birlikte oturdukları, Ö.’nün işi çıktığı için müşteki ve sanığın yanından ayrıldığı belirtildi. Müşteki ve sanığın baş başa oturdukları, yaklaşık yarım saat sonra müştekinin kalkmak istediği ve sanığın müşteki Z.Y.'ye kalması için ısrar ettiği belirtildi.

Müşteki Z.Y.'nin rahatsız olduğu, gitmek için ayağa kalktığının anlatıldığı mütalaada, U.K.'nin Z.Y.'yi kendisine çekip koltukta üzerine aldığı, genç kızın kendisini kurtarmak için masada bulunan bardağı eline alarak U.K.'nin kafasına vurduğu, bu sırada müştekinin elinin kesildiği kaydedildi.

“MÜŞTEKİYİ DARP ETTİ” İDDİASI

Mütalaada, sanığın müştekiyi saçından sürükleyerek tuvalete götürdüğü, burada müştekiyi darp ettiği, müştekiye karşı cinsel saldırıda bulunduğu, genç kızın yalvardığı, bağırdığı, buna rağmen sanığın, müştekiye vurmaya devam ettiği ve “Bağırma, burada kimse seni duymaz, kapı da kilitli” şeklinde sözler söylediği anlatıldı. Müştekinin, sanığın elinden kurtulabilmek için yaşananları kimseye anlatmayacağını, onun da bir kızı olduğunu söylediği belirtilerek, sanığın bu eyleminin yaklaşık 1-1.5 saat kadar sürdüğü kaydedildi.

Mütalaada sanığın “nitelikli cinsel saldırı”, “cebir, tehdit ve hile kullanarak cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi. Sanık U.K.'nin avukatı ise müştekinin beyanlarının çelişkili olduğunu belirterek, “Mekan içinde özgürce gezebilmektedir. Çelişkiler mevcuttur. Tahliyesini talep ederiz” dedi. Sanık avukatına yazılı savunma hazırlamak için süre veren mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.