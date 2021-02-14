Corona alarmı! Köy karantinaya alındı

Bilecik İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Bilal Şentürk başkanlığında toplantı. Artan corona vakalarının ardından kurul merkeze bağlı Elmabahçe köyü için karantina kararı aldı. İkinci bir karar kadar verilen karantina kararının ardından Bilecik Jandarma Komutanlığı ekipleri köy giriş-çıkışlarını kapatarak kısıtladı. Kurul kararında şu ifadeler yer aldı:

“İlimiz Merkeze bağlı Elmabahçe köyünde Covid-19 vakalarının birden fazla olması ve vakaların temaslı sayılarının çok olması sebebiyle Covid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla 15 Şubat 2021 tarihinde ikinci bir emre kadar köy giriş ve çıkışlarının izine tabi olmak kaydıyla karantinaya alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

Karantinaya alınan köyde yaşayanların tüm ihtiyaçları Bilecik Valiliği koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacağı belirtildi. DHA

İlginizi Çekebilir Karantinada olmaları gerekirken otobüste yakalandılar