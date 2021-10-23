Cumhurbaşkanı Erdoğan memurlara seslendi: Hiç kimse kılınıza dokunamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bürokrat çağrısına tepki gösterdi. Erdoğan, "Sen kimsin de benim memurumu tehdit ediyorsun? Ülkemin memuruna sesleniyorum; sakın ha, bu oyuna gelmeyin. Siz memur olarak görevinizi yaptığınız müddetçe bunlar kılınıza dokunamaz" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Ticaret Odası Kongre Merkezi’nde AKP Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’nda konuştu.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

* Bizim yolumuz büyük kumandan 2. Kılıçaslan’ın yoludur, Aşık Yunus’un yoludur, Eskişehirli şehit ve gazilerin yoludur, istiklali uğruna can vermekten çekinmeyen yiğitlerin yoldur.

Gençler, gördüğünüz gibi dimdik ayaktayız.

* Bugün Türkiye’de barış ve istikrarın teminatı AK Parti ve Cumhur İttifakı’dır. Son 19 yılda karşılaştığımız nice badireyi nasıl atlattıysak, 2023 limanına da ülkemizi selametle kavuşturacağız.

* Ufku Ankara’nın ötesine geçmeyenler bizim çok boyutlu dış politikamızı anlayamıyor. Bazı kesimlerin attığımız tüm bu adımlardan rahatsızlık duyduğunu görüyoruz.

* İhracat nedir, üretim nedir, kalite nedir bilmeyen bu kifayetsizler Türkiye’nin Afrika’da ne işi var diyor.

“TÜRKİYE’YE LAF ATANLARI KAALE ALMIYORUZ”

* Aynı soruyu tescilli sömürgeciler de soruyor. Afrika’daki katliamcı geçmişleriyle yüzleşmek yerine Türkiye’ye laf atanları kaale almıyoruz. Kim bunlar batı, batı, Fransa. Bunlar bize insanlık dersi veremez.

* Bunların önce insanlığı öğrenmesi lazım, nereden, Türkiye’den öğrenmeleri lazım.

* Bizi eleştirenlere hak ettikleri cevabı bizden önce Afrikalı kardeşlerimiz zaten misliyle veriyor. Afrika kıtasıyla işbirliğimizi önümüzdeki dönemde de güçlendirmeyi sürdüreceğiz.

* 2023 senesi yaklaştıkça CHP’nin başını çektiği muhalefetin provokasyonları da artıyor. Yalan terörü dahil her şeyi deniyorlar. Bir dönem sığınmacılara karşı vatandaşlarımızı kışkırttılar, daha sonra gençlerimizi galeyana getirmek istediler.

* Kadrolu militanlarını öne sürerek üniversite gençliğimizi provoke etmek istediler. Neler demediler memurlara, öğretmenlere, tehdit ettiler.

* Sen kimsin de benim memurumu tehdit ediyorsun? Sen kimsin de bu ülkede alnının akıyla gelip bir kariyer almış memuru tehdit ediyorsun?

* Ülkemin memuruna sesleniyorum; sakın ha, bu oyuna gelmeyin. Siz memur olarak görevinizi yaptığınız müddetçe bunlar kılınıza dokunamaz.

* Bunlar sadece şu anda yönetiminde olduğu belediyelerde işçi kardeşlerimizi atıyorlar. Bunun bedelini de ödeyecekler.

* Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste, çıkacak. Toplumumuzun hiçbir kesimi yok ki CHP’nin yalan terörüne maruz kalmasın.