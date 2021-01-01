Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘aşı’ açıklaması!

Cuma namazını Ayasofya Camii’nde kılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. “2020 sadece bizler için değil tüm insanlık için gerçekten yoğun bir yıl oldu” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan corona virüsüyle mücadele ve aşı süreciyle ilgili şunları söyledi:

TEST SÜRECİ DEVAM EDİYOR

– 2020 sadece bizler için değil tüm insanlık için yoğun bir yıl oldu. Tüm insanlık için acılarla dolu bir yıl oldu. Dün itibariyle vefat sayısı 1 milyon 819 bindi. Alınan tedbirler sayesinde 2021 bu noktada bir düşüş yılı olacaktır diye düşünüyoruz.

– Aşılarda alınan bir mesafe var. Test süreci devam ediyor, bakanlık açıklama yapacak. Şu anda yaptığımız görüşmeler neticesinde 3 milyon aşı geldi ve bunun serisi devam edecek. Hedefimiz Çin’den 50 milyon Almanya’dan bir o kadar daha aşı gelme söz konusu. Almanya ile yaptığımız görüşmelerde ortak üretim meselesi söz konusu. Olumlu gelişmeler var. Aynı şekilde Rusya ile yaptığımız bir çalışma var. Türkiye’nin kendi çalışmaları var.

ALMANYA İLE ORTAK ÜRETİM SÖZ KONUSU

– Almanya ile yaptığımız görüşmede ortak üretim meselesi söz konusu. TÜBİTAK çalışmasını sürdürüyor. Buradan da olumlu gelişmeler var. Rusya ile yaptığımız çalışmalar var. Ayrıca Türkiye’nin kendi bünyesinde yaptığı çalışmalar var.

FAŞİZAN ANLAYIŞIN BİR YANSIMASI

– (Eski CHP milletvekili Fikri Sağlar’ın “Türbanlı hâkim tarafsız olamaz… Ben başörtüsüne değil türbana karşıyım” açıklaması) Bu zat bu çağda yaşamıyor. Çok gerilerde kalmış. Ne yazık ki CHP zihniyetinin faşizan anlayışının bir yansımasıdır. Ve bu faşist anlayış hâlâ yaşamını sürdürüyor. Bu başörtülü kızlarımız yıllarca üniversitelerin kapılarından döndürüldü. Çiftçi olursan serbest okursan yasaktır. Böyle bir mantık vardı. İnsanın giyimine kuşamına göre değerlendirilmesi bir defa demokrasi değildir. İnanç özgürlüğü değildir. Mümkün değildir. Sorduğun zaman sözde inanç ve fikir özgürlüğü derler ama bu açıklamaları yapabiliyorlar. Bırakın artık ya. İnsanların yaşamına müdahale edemezsiniz.