Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na ‘sağlık raporu’ yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisi için "Bağımsız bir kuruluştan, sağlık raporu almalıdır, hem de hemen!" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Erdoğan, "Ülkede hem CHP hem de ülke siyaseti açısından acilen müdahale edilmesi gereken bir durum olduğu açıktır. Bize düşen Allah şifa versin demektir" diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar:

* Dünyanın ciddi bir bocalama dönemine girdiği salgın sürecinde Türkiye olarak üretim çarklarını hiç durdurmayarak, yatırımları teşvik ederek kendimizi diğer ülkelerden ayrıştırdık.

* Geçtiğimiz yıl tüm dünya küçülürken bizim büyümeye devam etmemiz bu gerçeğin en somut ifadesidir.

* Bu yılın ilk ve ikinci çeyreğindeki ciddi büyüme rakamları, doğru istikamette gittiğimiz işaret ediyor.

* Birileri, ülkemiz hangi güzel haberlerle sevinirse sevinsin, milletimiz hangi imkanlara kavuşursa kavuşsun felaket tellallığı yapmaktan geri durmuyor.

“ALLAH ŞİFA VERSİN”

* Kılıçdaroğlu görüntülerden çok alınmış. Görüntülerdeki kişinin ben olduğumu söyleyerek rapor almam gerektiğini söylemiş. Aramızda doktor arkadaşlar varsa bu durumu açıklasın.

* Ülkede hem CHP hem de ülke siyaseti açısından acilen müdahale edilmesi gereken bir durum olduğu açıktır. Bize düşen Allah şifa versin demektir.

* Dünyada uyuşturucu mücadelesi referans olarak alınan bir ülkede bu tür ithamları dile getirmenin ardında başka niyetler olduğu açıktır.

“MEMURLARIMIZ DA İŞÇİLERİMİZ DE TOPLU SÖZLEŞMEDEN MEMNUN”

* İşçiye, emekliye, işadamına, çiftçiye hakaret ederek iktidara gelebileceklerini sananları acı tebessümle takip ediyoruz. Memurlarımız da işçilerimiz de toplu sözleşmeden memnun.

3600 EK GÖSTERGE

* Diline 3600 ek göstergeyi dolamış, bu sözü veren biziz. Önümüzdeki yılın sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini beyan eden biziz. Bu zat neyi konuşuyor?

* Kendi aklınca şehitlerden gazilere her kesimi kışkırtmaya çalışan bu kişi en çok destek verdiğimiz çiftçilerimize de bulaşmış.

* Biz yaptıklarımızı söylüyoruz güya kendince tarım denklemi kuruyor. Söylediği şeyin çiftçiyi bugünkü seviyesinin geriye düşüreceğinin farkında değil. O derece şuursuz.