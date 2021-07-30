Cumhurbaşkanı Erdoğan: THK’nın elinde kullanılabilecek uçak yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunların anlattığı gibi değil Türk Hava Kurumu’nun elinde uçaklar varmış, neye göre söylüyorsun neyi biliyorsun? Türk Hava Kurumu’nun şu anda elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak yok. Bunlar duymaz uydurur uydurur kabilinden konuşuyor" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da, Çamlıca Camii’nde kıldığı cuma namazı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar:

* Soruşturma yoğun bir şekilde devam ediyor. Acaba herhangi bir suikast, bu tür şeyler var mı yok mu, bunların üstüne gidiliyor.

* Eş zamanlı çıkan yangınlarla ilgili soruşturma yoğun şekilde devam ediyor.

* Burada acaba herhangi bir suikast, bu tür şeyler var mı? İçişleri Bakanlığımızın yoğun çalışmaları var, istihbarat örgütlerimizin yoğun çalışmaları var. Bunlardan sonra net ne olabilir, bunu o zaman açıklayabiliriz.

* Boşverip geçilecek bir iş değil. Değişik mekanlarda hemen hemen aynı anda.

* Manavgat’ta başlayıp Marmaris, Bodrum kapsayacak şekilde süren bir yangın. Bu bir milli bakış gerektiriyorsa, eğer bu ülke olarak, millet olarak birlikte karar vereceğimiz bir konuysa buna herkesin aynı istikamete bakışı gerekir.

*Bakıyoruz ki burada bile siyaset, spekülasyonlar, siyasi partilerin yaklaşım tarzları gerçekten üzüntü verici. Cumhurbaşkanı olarak bütün Bakan arkadaşlarımdan ilgili olanları bölgeye anında gönderdim.

*Bakan yardımcısı arkadaşlarımı anında göndermiş durumdayım. Bütün imkanlarımızı seferber ettik. Dünyada sayılı itfaiye örgürlerinden birine biz sahibiz.

* Bunların anlattığı gibi değil Türk Hava Kurumu'nun elinde uçaklar varmış, neye göre söylüyorsun neyi biliyorsun? Türk Hava Kurumu'nun şu anda elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak yok. Bunlar duymaz uydurur uydurur kabilinden konuşuyor. Biz şu anda 45 helikopterle fonksiyonel helikopterler bunlarla çalışıyoruz.

*Bugün itibarıyla uçak sayımız 5-6’ya çıktı. Rusya’dan Ukrayna’dan aldığımız uçaklar var.

*Azerbaycan da amfibik uçağını gönderecek. Bununla birlikte 6-7 uçak olacak. En verimli olanlar bu uçaklar. 1080 arazöz çalışmada. Bunların bunları bilerek konuşmuyor. Sanki hiçbir şey yok, biz sadece seyrediyoruz.

* 71 orman yangını ne yazık ki çıkmış vaziyette. 57 kontrol altına alındı, 14 orman yangınının kontrol altına alınma çalışmaları devam ediyor. Olumlu istikamette gelişme söz konusu.

* Dolayısıyla şu anda bizim özellikle öğlen itibarıyla uçakların gelişi ile olumlu istikamete dönüyoruz. Bakanlarımız bunun yanında, başkanvekilim Binali Yıldırım Bey, o da şu anda Muğla’da. Bekir Pakdemirli orada, Dışişleri Bakanım orada, Süleyman Soylu Bey bugün bölgeye geçti. Murat Kurum Bey orada.

* Burada da evi yananlar, hayvanları telef olanlar, onlarla ilgili de hasar tespit çalışmaları ile biz hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Hasar tespitlerinden sonra da gerek hayvan sahipleri mağdur edilmeyecektir. Bakanlığımız TOKİ ile beraber evlerin süratle yeniden inşası ile en kısa zamanda sahiplerine teslim edilecektir.

SALGINLA MÜCADELE

*Biz değişik zamanlarda değişk tedbirler açıkladık. Biz hapis hayatı mı yaşayacağız, ne kadar devam edecek.

* Dünyanın değişik yerlerinde bu oldu. Şu anda en sağlıklı şekilde bu mücadeleyi nasıl sürdürürüz devam edeceğiz. Hastane konusunda sıkıntı yok, bu konuda çok aktif bir durumdayız.

* Bayramdaki halkımızın yaşam tarzı her şeyi tersine çevirdi. Bunu lehimize çevirmeliyiz.

* Bütün tedbirlerimizi alıyoruz, normalleşmeyi hızlandırmanın mücadelesinde olacağız. İlk kabine toplantısında konuşacağız.