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Yeni uygulama başlıyor… Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakında 81 ilde sulh komisyonlarının devreye alınacağını, böylece yargının üstündeki yükün azalacağını duyurdu.

Yayınlanma: 14:45 - 27 Eylül 2021 Güncellenme:
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Yeni uygulama başlıyor… Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni’nde konuştu.

Erdoğan şunları söyledi:

* Törenin adalet teşkilatımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Mesleki eğitim süreçlerini birincilikle bitiren kadın hakim ve savcılarımızı kutluyorum.

* Şu an ülkemiz genelinde toplam 21 bin 844 hakim ve savcı görev yapıyor. Bu sayı bugünkü törenle 22 bin 859’a yükselmiş olacak.

* Bu vesileyle şehit savcımız Mehmet Selim Kiraz başta olmak üzere, vefat eden, şehit düşen yargı mensuplarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.

“GECİKEN ADALET, ADALET DEĞİLDİR”

* Adalete güvenin zedelendiği toplumda siyasi hamleler de eksik kalmaya mahkumdur.

* Adalet terazisinin doğru tartması kadar adaletin gecikmemesi de önemlidir. Geciken adalet, adalet değildir.

* Birinci yargı paketinde hak ve özgürlükleri koruyan ve güçlendiren bir anlayışla değişiklikler yaptık.

* İkinci yargı paketinde infaz istemimizin iyileştirme ve topluma yeniden kazandırma işlevini güçlendirdik.

* Üçüncü yargı paketinde özel hukuk alanında sadeleştirici uygulamaları yürürlüğe koyduk.

* Dördüncü yargı paketinde idarenin cevap süresinin 60 günden 30 güne indirdik.

* Meclis’imizin iradesine sunacağımız yeni yargı paketlerinde talepleri ve beklentileri karşılamayı esas alacağız.

‘YARGIYA GÜVEN’ VURGUSU

* Yargıya güveni en üst düzeye çıkarmak önümüzdeki dönemin de önceliklerinden olacak.

* Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz. Bugün 1 hakime düşen dosya sayısı adli yargıda 709, idari yargıda 408’dir. İş yükünde yüzde 38’lik düşüş sağlandı.

* Bir başka yenilik de salonu dolduran gençleri ilgilendiren, hakim savcı yardımcılığıdır. Bu kurumu da yeni adli yılda hizmete sunacağız.

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