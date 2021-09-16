Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti öncesi gazetecilere merdiven altı PCR testi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cuma günü kentte yapacağı ziyaretini takip etmek isteyen gazeteciler için yapılan PCR testinin sağlıksız bir ortamda alınması tepki çekti.

Ali Ekber ŞEN

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mersin'e yapacağı ziyareti takip edecek basın mensuplarına zorunlu uygulanan PCR testinin sağlık kurumunun dışında son derece sağlıksız koşullarda yapılması tepki çekti. Yangın merdiveninin yanında, yerlere atılmış sigara izmaritleri ve biriken pis suların biriktiği alanda görevlinin de gerekli önlemi almadan çöp kutusunun yanında numune alınması “Pes” dedirtti.

PCR TESTİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Mersin Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kente yapacağı ziyareti takip etmek isteyen gazetecilere yönelik çıkartılacak giriş kartları için bir hafta önce çalışma başlatıldı. Yapılan duyuruda Erdoğan'ın programını takip eden gazetecilerin PCR testi yaptırma zorunluluğu getirildi. Belirtilen süre içinde PCR testini ilgili sağlık kuruluşlarında yaptıran gazeteciler sonuçları ilgili müdürlüğe bildirdi.

Ancak, programı takip etmek isteyen gazetecilerden kimisinin PCR testi yaptırmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine basın mensuplarına yönelik dün geçilen duyuruda ise PCR testi yaptırmayanların perşembe günü en geç 10.00'a kadar Akdeniz İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne başvurmaları halinde söz konusu testi yaptırabilecekleri sonucu gün içinde alınarak Valilik Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne mail olarak bildirilmesi istendi.

BÖYLE İLKELLİK GÖRÜLMEDİ

Söz konusu duyuru üzerine PCR testi yaptırmayan basın mensupları sabahın erken saatlerinde PCR testi yaptırmak üzere Akdeniz İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne gitti. Gazeteciler kayıtlarını yaptırdıktan sonra numune alım işlemi gerçekleşti. Binanın dışında yangın merdiveninin altına yönlendirilen gazetecilerden sürüntü yöntemi ile numuneler alındı.

İlgili görevli sigara izmaritleri ve pis su birikintilerin görüldüğü ve çöp kutusunun hemen yanı başında numuneleri aldı. Akdeniz İlçe Sağlık Müdürlüğü binası dışında hijyen koşullarına uygun olmayan bir ortamda PCR numunesi veren gazetecilerin şaşkınlıkları gözlerden kaçmadı.