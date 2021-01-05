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Cumhurbaşkanı’nın 8 uçağı var

TBMM’de bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanlığı’na ait uçak sayısını soran CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’e, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan yanıt geldi.

Deniz AYHAN
Güncellenme: 05:14, 05/01/2021
Haberler Gündem
Cumhurbaşkanı’nın 8 uçağı var

Bugüne kadar milletvekillerinin bu konudaki sorularına cevap vermeyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ilk kez, Cumhurbaşkanlığı envanterinde 8 uçak olduğunu açıkladı.

Fuat Oktay

Fuat Oktay daha önce bu konudaki sorulara “Bahsi geçen hususlar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın görev ve yetki alanına girmektedir” yanıtını veriyordu.

Utku Çakırözer

Çakırözer, “Ülkemiz ekonomik kriz ve salgınla mücadele ederken, bir kişinin kullanımında 8 uçağın bulunmasını israftır, lükstür, savurganlıktır. 8 uçak sadece Cumhurbaşkanı'na tahsisli bulunurken, Bakanlıklar, Genelkurmay, Emniyet'e ait VİP uçaklarla birlikte bu sayı 15-16'ları buluyor. İhtiyaç dışı uçaklar satılarak, şu zor dönemde 83 milyon için kullanılmalı. Bu krizde yapılması gereken, VİP uçak sayısını azaltmaktır. Türkiye, dünyanın en fazla VİP uçağına sahip ülkesi. Bu uçak filosunun bakımı için de milyonlarca dolar harcanıyor.''

CHP Cumhurbaşkanı Dolar Emniyet Eskişehir Genelkurmay TBMM Türkiye uçak Utku Çakırözer
Yayınlanma Tarihi:05:00,