“Daire 16” gündem oldu

Sokak köpeğinden rahatsız olup belediyeyi arayanlara kızan İbrahim Kaya isimli vatandaş, “Herkesin baktığı köpeği, hiç kimseye zararı olmayan şu köpeği, ‘alınsın’ diye belediyeyi kim arıyorsa uğraşacağım onunla. Tek biz yaşamıyoruz bu dünyada, hayvanlar da var” dedi. Daire 16’da oturduğunu da dile getiren vatandaşın görüntüleri sosyal medyada, “Daire 16” etiketiyle gündem oldu.

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Tekirdağ Çorlu’da sokak köpeğinden rahatsız olup belediyeyi arayanlara kızan site sakini İbrahim Kaya, sosyal medyada viral oldu. Sokak köpeğine sahip çıkan hayvansever, “Sokağın, apartmanın köpeği değil bu. Herkesin köpeği” diyerek isyan etti.

“DÜNYADA TEK BİZ YAŞAMIYORUZ”

Apartmanın önüne çıkarak orada yaşayan vatandaşlara seslenen Kaya'nın o görüntüleri, apartman sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada “Daire 16” etiketiyle gündemde birinci sıraya oturan Kaya, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Sokağın, apartmanın köpeği değil bu. Herkesin köpeği. Herkesin baktığı köpeği, hiç kimseye zararı olmayan şu (eliyle göstererek) köpeği, ‘alınsın' diye belediyeyi kim arıyorsa uğraşacağım onunla. Tek biz yaşamıyoruz bu dünyada, hayvanlar da var. Kime zararı var bu köpeğin? Biraz insan olalım ya! Apartmanın içine giriyorsa kapıyı açık tutmayacaksın! Daire 16'dayım, adım İbrahim Kaya.”