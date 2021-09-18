Danıştay, son noktayı koydu: Gülyalı Sahili kurtuldu

Ordu'nun Gülyalı ilçesinden başlayan Giresun Çevre yolu projesinde yapılacak viyadük ayaklarının ilçenin en güzel plajına denk gelmesi ve kumsalı bozacağı gerekçesiyle CHP'li Belediye Başkanı Ulaş Tepe ve ORÇEV (Ordu Çevre Derneği) dava açtı. Ordu İdare Mahkemesi çevre yolu için alınan ÇED raporunu yeterli görmedi ve projenin durdurulmasına karar verdi.

İsmail AKDUMAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan ve Gülyalı'dan başlayıp Giresun’un Keşap ilçesinde sona erecek olan 49 kilometre uzunluğundaki çevre yolu projesi ile ilgili olarak verilen ÇED olumlu raporunun iptali için Ordu Çevre Derneği ve Gülyalı Belediyesi dava açtı.

Ordu 1. İdari Mahkemesi, projenin Karadeniz Sahil yolu üzerindeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacı ile gerçekleştirildiği vurgulayarak, Gülyalı Kavşağı'nın belirtilen yerde inşa edilmesinin bu amaca hizmet etmeyeceğini ve ÇED olumlu kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varıldığını ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı açıklandı.

DANIŞTAY KARARI ONADI SAHİL KURTULDU

Kurumun itiraz üzerine dosyayı inceleyen Danıştay 6. Dairesi, oy birliği ile Ordu 1. İdare Mahkemesi'nin kararını onayladı.

Danıştay’ın kararını değerlendiren CHP’li Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, “Giresun Çevre Yolu projesi kapsamında ilçemiz sınırlarında yapılması planlanan viyadüğün kumsallarımızı yok etme tehlikesine karşılık, Gülyalı Belediyesi olarak Ordu Çevre Derneğimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz itirazın mahkemelerce haklı bulunması bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Karadeniz Sahil Yolu uygulamaları sonucunda birçok yerleşim yeri kumsal alanlarını kaybetti. Bugün denizle iletişimi kopmuş bir bölge haline geldik. Elimizdeki mevcut kumsal alanları korumak mecburiyetindeyiz. Buradaki mevcut planlamanın kumsallarımızı yok etmeyecek, doğamızın görünümünü ve dengesini bozmayacak biçimde gözden geçirilerek yeniden ele alınmasını istiyoruz. Gelişen teknik imkanlar bunu mümkün kılmaktadır. Kumsallarımızı ve çevremizi gelecek nesillere korunmuş bir şekilde emanet etmek için hassasiyetimizi sürdüreceğiz” dedi.

KARADENİZ SAHİL YOLUNDAN ETKİLENMEYEN TEK İL ORDU

Ordu Çevre Derneği ise yaptığı açıklamada ilçenin en önemli kumsalının yok edilmesini önlediklerini ileri sürerek, “Ordu ili ilçeleriyle birlikte Karadeniz sahil boyunca deniz doldurularak yapılan karayolundan etkilenmeyen tek il. Bu konuda mitingler de yapıldı. Bu kazanımın çevre yolu projesiyle yok edilmesine suskun kalmazdık. Gülyalı Belediyesi'yle birlikte Gülyalı ilçemizin kumsalını korumak için dava açtık. Kumsallarımızı bir kez daha korumayı başardık” ifadeleri kullanıldı.