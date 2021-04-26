Davet usulüyle 1.6 milyar liralık ihaleye Danıştay’dan iptal

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, Danıştay`ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Bursa Emek-Şehir Hastanesi raylı sistem inşası için 2 şirkete davet usulü verilen 1 milyar 600 milyon liralık ihaleyi iptal ettiğini söyledi.

Alınan bilgilere göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaklaşık 1 milyar 600 milyon liralık ihaleyi başka firmalara açık olmayan bir şekilde davet usulü ile Taşyapı ve Söğüt İnşaat’a verdi. Ege Gökmen İnşaat ve Günfalt İnşaat ise bu çapta bir ihalenin davet usulü yapılmasına itiraz ederek dava açtı. Davanın Ankara 4. İdare Mahkemesi tarafından reddi üzerine konu Danıştay'a götürüldü. Danıştay 13'üncü Dairesi 1 milyar 600 milyon liralık hafif raylı sistem ihalesini iptal etti.

“YANDAŞ FİRMALARA DAVET USÜLÜYLE ANAHTAR TESLİMİ İHALE EDİLMİŞ”

CHP Bursa il Başkanı İsmet Karaca, Taşyapı şirketi ve sahibi Emrullah Turan'ın özellikle AKP dönemindeki inanılmaz yükselişi ve milyarlık ihaleleri almasıyla adından söz ettirdiğinin, Söğüt İnşaat ve sahibi Mustafa Akan'ın adının ise özellikle eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile birlikte anıldığının basında yer aldığını hatırlatarak, şunları söyledi:

* Ege Gökmen İnşaat'ın daha önce de usulsüz verilmiş Afyonkarahisar-Şuhut yolunu ve Ankara-Polatlı-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa-İzmir yüksek standartlı Demiryolu ihalesini, Iğdır-Gelendost üstyapı ihalesini, Antalya-Manavgat bakım onarım ihalesini, Antalya-Alanya yolu bakım onarım ihalesini, Erzurum-Aşkale-İspir devlet yolu ihalesini de yargı yoluyla iptal ettirdiği biliniyor.

* İhale rakamının inanılmaz derecede yüksek olduğu Bursaray Emek-Şehir Hastanesi hattı ihalesinin de iptal edilmesi, AKP hükümetinin işleri hangi yollarla yürüttüğünü ortaya koymuştur. Daha önce yaptığımız açıklamalarda Emek-Bursaray hattının en az 570 milyon lira daha pahalıya yapıldığını ortaya koymuştuk. Danıştay kararı da bu bakış açımızın doğruluğunu teyit etmektedir.

3 KATLIK FİYAT

İsmet Karaca, daha önce düzenlediği basın toplantısıyla Emek-Şehir Hastanesi Bursaray hattının çok pahalıya mal olacağını rakamlarla ortaya koyarak şöyle konuşmuştu:

* Alinur Aktaş’ın geçmişteki açıklamalarına göre maliyeti 600 milyon lira olan 6.1 km’lik hat Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 1.6 milyar liraya ihale edildi. Şehir içinden değil, tarladan geçiyor ama kilometre birim maliyeti bakımından Türkiye’nin en pahalıya imal edilmiş hattı olacak.

* O fiyat neden tam 3 katına çıktı, bunun sebebini ve nasıl olduğunu açıklayın! İzmir'de yakın zaman önce ihalesi yapılarak imalatı devam eden Narlıdere – F. Altay metro hattı incelendiğinde, toplam 7,2 km uzunluktaki bu hatta 7 istasyon mevcut ve ve komple delme tünel olarak inşa ediliyor.

* Bu hat 1 milyar liraya ihale edildi. Bursaray Emek-Şehir Hastanesi hattı ise aç-kapa tünel olarak imal edilecek. İzmir hattının delme tünel olması maliyetleri yüzde 40 arttıran bir unsur olarak değerlendirilmelidir.

* Bursa hattına göre 1,1 km daha uzun ve istasyon sayısı acısından değerlendirildiğinde 7 istasyon imalatı ile Bursa hattına göre 3 istasyon fazlası vardır. Toplam 1 milyar 27 milyon liraya ihale edilmiştir.

* Emek-Şehir Hastanesi hattı ise 6.1 kilometre uzunluğunda ve 1.6 milyar liraya ihale edildi. Bakanlık, Bursaray'ın bu hattını olması gerekenden 570 milyon lira daha pahalıya yaptırıyor demektir.

DİĞER İHALELERDEKİ HAT, ÖZELLİĞİ, UZUNLUĞU, KİLOMETRE MALİYETİ

Diğer ihalelerdeki hat özelliği, uzunluğu kilometre maliyetini de açıklayan İsmet Karaca şu bilgileri verdi;

a)İzmir, Narlıdere-F Altay hattı, 7.2 km, 7 istasyon, delme tünel, kilometre maliyeti 29.71 Milyon dolar.

b)Kocaeli-Gebze-Darıca hattı, 15.5 km, 12 istasyon, delme ve aç kapa, kilometre maliyeti 21.5 milyon dolar.

c)Bursa, Emek-Şehir Hastanesi hattı, 6.1 km, 4 istasyon, hemzemin aç-kapa, kilometre maliyeti 34 milyon dolar…

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