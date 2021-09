Davutoğlu: Ekonomistler ile Erdoğan’ın danışmanları arasında tartışma çıktı

Kırşehir'de partisinin 1. Olağan İl Kongresi'ne katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Merkez Bankası'nın yaptığı faiz indirimi hakkında bana aktarılan bilgilere göre, bu faiz indirimi öncesinde online toplantı yapılmış Cumhurbaşkanıyla New York'tan. Ekonominin gerçekten yönetim sorumluluğunu üstlenenler ile bazı danışmanlar arasında tartışma çıkmış" dedi.

İl kongresinde konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın insanları böldüğünü, kutuplaştırdığını ve kamplara ayırdığını söyledi.

Türkiye’de bütün vatandaşların geçim derdinde olduğunu belirten Davutoğlu, “Çiftçi öldüm bittim diyor. Ama Cumhurbaşkanına sorarsanız, çiftçi mutlu. Cumhurbaşkanı ayrı bir alemde yaşıyor. Çiftçinin mutluluğunu anlatmak içinde şu örneği veriyor. Diyor ki; ‘Şeker pancarına yüzde 25 zam yaptık. Enflasyon yüzde 19.25, dolayısıyla şeker pancarı enflasyonun üstünde.’ Ya Allah aşkına Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın AK Parti Genel Başkanı siz hesap bilmez misiniz? Şeker pancarı 336 liradan 420 liraya çıkmıştır, doğru. Ama çiftçinin enflasyonu, mazotun, gübrenin, yemin, ilacın enflasyonudur. Bu enflasyonun ortalamasını alsanız yüzde 120. Ve artmaya devam edecek. ABD’ye giderken çiftçi mutlu diyor. Çünkü kapısını kapattı, sofrasını kapattı. Çünkü onun sofrasında artık Anadolu çiftçisi yok. 5 tane müteahhitle aynı sofraya oturup sadece onlara kapısını açanlar Anadolu çiftçisinin halinden, derdinden, çilesinden, kahrından haberdar olmazlar” diye konuştu.

“BECERİKSİZ DAMADI MALİYE BAKANI YAPTINIZ”

Anadolu şehirlerinin boşaldığını ve insanların ya büyük şehirlere ya da yurt dışına gitmeye çalıştıklarını ileri süren Ahmet Davutoğlu, şöyle konuştu:

* Bu toprakların bereketini aldınız. Ekonomiden anlamayan cahil bir damadı Hazine ve Maliye Bakanı yaptınız. Ve Türk lirası tarihini en büyük değer kaybını yaşadı.

* Ben Başbakanlığı bıraktığımda Türk lirası 2.80 idi dolar karşısında. Şimdi 8.90. Bu politikayı devam ettirirseler 10’u bulması yakın. Çünkü aklın değil inadın, ekonomi bilgisinin değil piyasa cehaletinin hakim olduğu bir yönetim biçimi var.

* Bana aktarılan bilgilere göre bu faiz indirimi öncesinde online toplantı yapılmış Cumhurbaşkanıyla New York’tan. Ekonominin gerçekten yönetim sorumluluğunu üstlenenler ile bazı danışmanlar arasında tartışma çıkmış.

* Sayın Cumhurbaşkanı faizi indirdiğini düşünüyor. Ne zaman faizi indirdiğini düşünse, bir kaç ay sonra faiz, bir kaç misli artıyor. Çünkü bunlar çok basit bir enflasyon, faiz, kur denkleminden habersiz. Ekonomi giriş dersi alanların bildiği faiz, kur, enflasyon denkleminden habersiz.

* Çekirdek enflasyona baktılar oda 16.95 çıktı. Üretici enflasyonu kaç yüzde 44.95. Çiftçiyi yakan bu enflasyon. Çiftçi, üretim enflasyonu artınca fiyatları arttırıyor bu kez de ithalat yaparak çiftçiyi terbiye etmeye çalışıyorlar.

“YENİ DÜŞMAN 5 ZİNCİR MARKET”

Pandemi döneminin başlarında yaptığı konuşmayı hatırlatan Davutoğlu, hükümetinin 200 milyar para bastığını ancak bu paranın sadece yüzde 10’unun esnaf ve çiftçiye kredi olarak verildiğini geri kalanının ise 5 müteahhide dağıtıldığını ileri sürdü.

Pandemi döneminde küçük esnafın iş yerlerinin kapatıldığını vurgulayan Davutoğlu, “Cumhurbaşkanı yeni bir düşman buldu. 5 market zinciri. O dönemde küçük esnafları kapattırıp bu 5 büyük market zincirine imkan tanımanızın izahı nedir? Ahi Evran kültürü şunu söyler, esnafı koruyacaksın. Pandemi döneminde büyük marketleri açık tuttular, esnafın rızkıyla oynadılar. Şu anda Türkiye’de 32 milyon vatandaşımızın kredi borcu var. Bunların önemli bir kısmı esnaf. Bebeler ile dedeleri çıkarın geri kalan herkes borçlu” şeklinde konuştu.

“SİZİ BU SOKAKTA YATAN GENÇLER GÖTÜRECEK”

Üniversite gençlerinin barınma sorunları hakkında da konuşan Ahmet Davutoğlu, “Gençler yurt bulamıyoruz, sokaktayız diyor. Sayın Cumhurbaşkanı, abartmayın diyor. 650 lira burs verdik diyor. Gençler sokakta yatacak onu görmeyeceksin, AK Parti Genel Merkezi’nde kokain tüketip lüks arabalara binen gençler sefa sürecekler. Sayın Cumhurbaşkanım, sizi götürecek olan dışarıda kumpaslar, içerideki farklı düşünceler falan değil, sizi götürecek olan aldığınız ahlar. 27 yaşındaki bir genç AK Parti Genel Merkezi’nde lüks bir hayat sürerken, eğer vatanın evlatları yurt bulamadan sokakta kalıyorsa sizi götürecek olan budur. Kimseyi düşman ilan etmeyin” ifadelerini kullandı.

“AHİ EVRAN HUZURUNDAN KOVARDI”

Ahi Evran anma törenlerine katılan ve konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Ahmet Davutoğlu, “Ahi Evran, bir gün duysaydı bu Anadolu topraklarında öyle bakanlar var ki göreve başladıkları an ile bitirdikleri an arasındaki servet farkları dağ gibi. Ve duysaydı bu Anadolu topraklarında öyle liderler çıktı ki, yurt dışında milyar dolarları var. Ve duysaydı bu Anadolu toprakların öyle milletvekilleri çıktı ki, organize suç örgütü ilan ettikleri kişilerden 10 binler 100 binler maaş alıyor. Ve duysaydı vatan çocukları kuru soğana muhtaç iken, onlar arabalarını uçaklarla New York’a taşıyıp orada alışveriş yapıyorlardı. Ahi Evran ne derdi bunlara? ‘Gidin huzurumdan. Alnınız açık olmadıkça Kırşehir’e ve huzuruma gelmeyin’ derdi” şeklinde konuştu.

“UYGURLARI UNUTANLAR ONURSUZDUR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Putin ile yapacağı özel ve baş başa görüşmeyi de eleştiren Davutoğlu, bu görüşmenin ayrıntılarını arşivlerde yer alması gerektiğini vurguladı. Uygur Türklerine yapılan Çin zulmü karşısında sessiz kalanlara tepki gösteren Ahmet Davutoğlu, “Fransız sömürgecilerine karşı direnen Cezayirlilerin değil de, Fransa’nın yanında duranlar ne kadar onursuz ise, Çin zulmü karşısında Uygurları unutan Ankara’daki iktidarlar da o kadar onursuzdur. O kadar milli ve manevi değerlere karşı sessizdir” dedi. Davutoğlu, Kırşehir’in CHP’li Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu’nu da makamında ziyaret etti.

