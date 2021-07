Davutoğlu’ndan Bahçeli’ye: Ağzını 48 saattir bıçak açmadı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Kocaeli'de partisinin üyeleriyle buluştu. Davutoğlu burada yaptığı konuşmada 11 Temmuz Srebrenitsa Katliamı'nın yıl dönümünde katliamda yaşamını yitirenleri andı.

Davutoğlu, “Benzer bir zulüm Doğu Türkistan'da var. Ama milliyetçilik, maneviyatçılık, mukeddasatçılık taslayanlar, tarihi gönül coğrafyasından bahsedenler bugün Doğu Türkistan'da kadınlarımızın, bacılarımızın namuslarına tecavüz edilirken, kardeşlerimiz toplama kamplarındayken sessiz sakin bir şekilde izliyorlar olayı. Bütün dünya Srebrenitsa'ya ayağa kalktığında Türkiye öncüydü. Ama bütün dünya bugün Doğu Türkistan için ayağa kalktı, bir tek Ankara'da ses yok” ifadelerini kullandı.

“İKİYÜZLÜLERDİR VE MİLLETLERİN DAVASINA İHANET ETMİŞLERDİR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslenen Davutoğlu, “Eğer gerçekten dünyanın 5'ten büyük olduğuna inanıyorsanız Doğu Türkistan'ın feryadına ses verin. Srebrenitsa Katliamı'nı bugün anıp da Doğu Türkistan'dan bahsetmeyenler ikiyüzlülerdir ve mazlum milletlerin davasına ihanet etmişlerdir” dedi.

BAHÇELİ’YE SEROK ERDOĞAN GÖNDERMESİ

“Bir iki yüzlülüğü daha son günlerde gördünüz” diyen Davuoğlu, Diyarbakır'a giden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın, bazı AKP'liler tarafından ‘Biji Serok Erdoğan' sloganlarıyla karşılanmasına değindi. Yaşananı trajikomik olarak değerlendiren Davutoğlu, “Genç kardeşlerimiz burada beni Serok Ahmet diye karşıladılar. Bunu 5 yıldır Sayın Bahçeli tekrar edip duruyor. Niye tekrar ediyor biliyor musunuz” diyerek başbakanlığı döneminde Diyarbakır'da yaptığı konuşmayı hatırlattı.

“AĞZINI 48 SAATTİR BIÇAK AÇMADI”

Diyarbakır'da yaptığı konuşma sonrası meydanda ‘Serok Ahmet' sloganları atıldığını hatırlatan Davutoğlu, “O günden bugüne Bahçeli Serok Ahmet diyerek hem beni güya teröristlerle iş birliği yapıyor görüntüsüne sokmaya çalışıyor sadece Kürtçe konuştuğum için. Hem de bu toprakların dili olan Kürtçe’ye hakaret ediyor. Şimdi gördünüz Sayın Cumhurbaşkanı Diyarbakır'daydı. Orada Serok Erdoğan diye seslenildi. Bahçeli'nin ağzını 48 saattir bıçak açmadı. Bakalım ne yapacak Bahçeli? Biz bu toprakların her dilini severiz, her inancını severiz, her insanını severiz, taşını severiz, toprağını severiz…” şeklinde konuştu.

“AYRIMCILIĞA SON VERMEK İÇİN GELİYORUZ”

Davutoğlu, “İkiyüzlü siyasetle bu ülkeyi yönetenler Türkü Kürde, Sünni'yi Alevi'ye ayrımcılıkla düşman ettiler. Biz bütün bu ayrımcılığa son vermek üzere geliyoruz” dedi.

