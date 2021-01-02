Dehşet: Genç çift, toprağa gömülü bulundu

Kırşehir’in Kaman ilçesi Bayramözü Köyü’nde meydana gelen olayda, iddialara göre 20 yaşındaki Vildan İnce bir süre önce ailesinin baskısıyla amcasının oğlu ile imam nikahıyla evlendirildi.

Ancak bu evliliği istemeyen genç kız yaklaşık 1.5 ay önce sevgilisi olan 24 yaşında Osman Çelik ile anlaşarak kaçtı. Kayıplara karışan 2 genç, yılbaşı nedeniyle Kaman’a geri dönerek Çelik’in ailesinin yanına gitti.

Kızlarının geri döndüğünü öğrenen aile de iki genci barışma bahanesiyle yılbaşı akşamı Bayramözü Köyü’ndeki evlerine davet etti.

BARIŞMAYA ÇAĞIRIP İNFAZ ETTİLER

Diyarbakır’da kan davasından kaçarak devlet tarafından Kaman’ın Bayramözü Köyü’ne yerleştirilen Vidan İnce’nin ailesinin davetini kabul eden iki genç köye gitti.

Barışma umuduyla gittikleri evde infaz edilen Osman Çelik ile Vildan İnce’nin cansın bedenleri köyün dışında açılan bir çukura atılarak toprakla üstü katıldı. Osman Çelik’in ailesi çocuklarına ulaşamayınca durumu polise bildirdi.

İki gencin köye gittiklerini söyleyen ailenin ifadeleri doğrultusunda araştırma yapan jandarma ekipleri, İnce ailesini sorgulamak üzere gözaltına aldı. Yapılan sorgulama sonrasında aile bireyleri cinayeti itiraf ederek gençlerin cesetlerini gömdükleri yeri gösterdi.

Çukurdan çıkarılan cesetler, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, cinayet olayına karıştıkları belirtilen genç kızın babası, ağabeyi, imam nikahlı eşi ve 2 akrabası gözaltına alındı. Cinayet ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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