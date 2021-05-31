Denizli Barosu’ndan imam Mustafa Demirkan hakkında suç duyurusu

Denizli Barosu, Ayasofya Camii’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı bir programda Atatürk ve arkadaşlarını hedef alarak lanet okuyan imam Mustafa Demirkan hakkında suç duyurusunda bulundu. Denizli Barosu Başkanı Müjdat İlhan, yaptığı yazılı açıklamada “Devlet memuru statüsündeki imam hatipler tarafından her gün bir yenisi eklenen hakaretler şaşırtıcıdır” dedi.

Düzce Akçakoca İlçe Müftüsü Şaban Soytekinoğlu'nun cuma vaazında Filistin olayları üzerinden Selanik göçmenlerine yönelik “Yüzde 90'ı Sabetayist. Ne demek Sabetayist? Müslümanlığa girmiş gözüken Yahudiler. Aslında Müslüman değil” şeklindeki ifadelerini de hatırlatan İlhan, şu ifadeleri kullandı:

* Ayasofya'da 136 öğrencinin törenindeki sözleri hakaret doludur. Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ve ülkemizin kurucu kahramanlarına dil uzatanlar ve hakaret edenler, bütün halkımıza ve milli değerlerimize dil uzatmaktadır.

* Halkı kin ve düşmanlığa sevk eden, din kisvesi altında toplumda farklı bir algı oluşturmaya çalışanlar hakkında her kim olursa olsun Denizli Barosu olarak yasal yollara başvurulacak, derhal görevden alınmaları için suç duyurusunda bulunulacaktır.

Denizli Barosu, açıklamanın ardından Demirkan hakkında suç duyurusunda bulundu.