Denizli’de alkol satışı yasağına karşı dava açıldı

Denizli Barosu, Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 3 Mayıs'ta aldığı tam kapanma döneminde market, tekel bayi ve büfelerde alkol satışının yasaklanması yönündeki kararını yargıya taşıdı. Denizli Barosu'nu temsilen avukatlar bugün Denizli İdare Mahkemesi'ne başvuru yaparak yürütmenin durdurulmasını istedi.

Dava başvurusunda alınan kararın Anayasa'ya ve hukuk devleti ilkesine aykırı olduğu, kamu yararına dayanmadığı, özel hayatın gizliliği ve korunmasını ihlal ettiği belirtildi. Başvuruda kararın telafisi güç zararları ortaya çıkabileceği uyarısı yapıldı.

SÖZCÜ'ye açıklamada bulunan Denizli Barosu Başkanı Müjdat İlhan, alkol yasağının salgın ile hiçbir ilgisi bulunmadığını belirterek şöyle konuştu:

* Bu yasak temel hak ve hürriyetlere yönelik hukuka aykırıdır. Alkol yasakları ile alınacak hiçbir önlem salgının yayılmasını ya da engellenmesini sağlayacak bir tedbir olamaz. Alkol ile ilgili sponsorluklar, satış saatlerinde sınırlamaları ve afaki vergiler ile yapılmak istenen ortadadır.

* Alkol kullanımına yönelik engellemeler İçişleri Bakanının bizzat kendi ağzıyla başta yazılı hiçbir metin olmamasına rağmen yasak getirilmesi, sonrasında başlamış illerde hıfzıssıhha kurulları aracılığı ile yasak getirilmiştir. Zaten sorun yaşayan işletmeleri başka bir sorun yumağı ile baş başa bıraktılar.

* Nasıl semt pazarlarında yasaktan dönüldüyse bunda da bir an önce kaldırılmalıdır. Yönetimlerin kendi algılarını salgın dönemlerinde yurttaşa tahakküm oluşturmak adına kullanmaları kanunu ve ahlaki değildir. Bu baskı zaten bam teli gerilmiş toplumu oldukça sıkıntıya sokmaktadır. Alkol kullanmayan vatandaşlarımız dahi bize ulaşıp bu yasakçı anlayışa karşı hukuki yollara başvuruda bulunduğumuz için teşekkür etmektedir.

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