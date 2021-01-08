Denizli’de gece depremle geçti! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi..

İlk önemli sarsıntı saat 03.21'de meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre 3,7 büyüklüğündeki bu depremi 03:46'da 3,8 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı izledi. Sabah 04:33'te 4,1 büyüklüğünde yaşanan üçüncü büyük sarsıntıdan sonra 06:32'de 3,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Gece boyunca 12 küçük sarsıntı daha yaşandı.

ERCAN: DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜNÜN İSMİ SARSINTILARDAN GELİYOR

Jeofizik Yüksek Mühendisi prof. Dr. Ahmet Ercan depremin merkez üssünün Irlıganlı olduğunu hatırlatarak; “Türkçe'de ırlanmak yerinden oynamak, küçük küçük sarsılmak demektir. Irlıganlı da sürekli sarsılan yer anlamına geliyor” dedi.

Üç saat içinde 4 depremcik yaşandığını ifade eden Ercan, “Ortalama odak derinliği 5,5 kilometre. Bu bölge genel olarak Gediz göçüntü çukurunun kuzey sınırıdır. Buradan başlayan göçüntülü kırılma, sonra Buldan üzerinde, Sarıgöl, Alaşehir, Salihli, Ahmetli (Sard), Turgutlu, Kemalpaşa, Bornova, İzmir Körfezi’ne ulaşır” ifadelerini kullandı.

DEPREMLER GRANİK KATMANINDA PATLADI

Ercan deprem bakımından Denizli'nin en oynak yerinin Irlınganlı-Honaz hattı olduğunu belirterek, “Her dört depremcik de derindeki granit katmanı içinde patlamıştır. Bugünkü depremcikler Pamukkale çukurundan geçen kırıkların diriliğini gösterir. Geçmişte Denizli'de her 15 ile 20 yılda bir depremler oluşa gelmiştir. Eski çağda yapılar yığma, göreceli olarak güçsüz olduğundan hem eski Tengüzlü, hem de Hierapolis'de ağır ölümcül yıkımlarla sonuçlanmıştır. Denizli sanayisinin Honaz Çukuru içine yapılması sakıncalıdır. Bu depremciklerin öncü deprem olabileceği kuşkuludur. Genelde Pamukkale çukurunda depremcikler yer yer sağanak biçimde görülür biter. Eğer bunun ardından daha büyük bir deprem gelecekse M6,5 dolayında olması beklenir. İleride üzücü yıkımlarla karşılaşmadan, Türkiye'nin dokumacılık başkenti olan Denizli'nin kentsel dönüşümü bitirilmelidir” diye konuştu.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.





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