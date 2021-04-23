Denizli’de vali törene katılmadı, Diyarbakır’da resmi kutlama yapılmadı

Evren DEMİRDAŞ Selami AYDIN

100 yıldır coşkuyla meydanlarda ve stadyumlarda kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl pandemi nedeniyle sınırlı etkinliklerle kutlandı. Vatandaşlar internet ortamında veya evlerinin balkonlarında bayram coşkusunu olabildiğince yaşamak için çaba sarfetti.

Yurdun dört bir tarafında kısıtlı sayıda katılımla da olsa şehrin en önemli meydanlarında protokol tarafından resmi törenler düzenlendi. Ancak Denizli, Diyarbakır ve Malatya’dan farklı haberler geldi.

DİYARBAKIR

RESMİ TÖREN YAPILMADI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin açılışının 101. yıldönümünde Diyarbakır Valiliğince resmî tören düzenlenmedi. CHP Diyarbakır İl Başkanlığı sosyal mesafe kurallarına uyarak Anıtpark'ta alternatif çelenk koyma töreni düzenleyerek CHP İl Başkanlığı adına Atatürk Anıt çelenk bıraktı.

AKP iktidarı tarafından milli bayramların kutlamalarının yasaklandığını belirten CHP Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Mahmut Aziz Usal, “Sayın valimiz şu anda ilimizdeki Roma yolunun restorasyonunu incelemekte. Ülkeyi öyle bir hale getirdiler ki resmi bayramlarımızı yasaklayarak ve kutlamalara gölge düşürerek bir neslin kimliğinin oluşmasını engelliyorlar. Sonuçta bu ülkedeki halklar hep beraber bir cumhuriyetin kuruluş mücadelesini verdi sıfırdan bir ülke kurdu. AKP iktidarıyla ve onun valileriyle beraber gençlerimizin kimliği elinden alınmaya çalışılıyor. Cumhuriyet Halk Partisinin her bir neferi olarak, Cumhuriyete ve onun değerlerine sonsuza kadar sahip çıkacağız” diye konuştu.



DENİZLİ

VALİ KATILMADI

Denizli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi kutlamaları sabah Atatürk anıtına çelenk koyma töreni ile başladı. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çelenk koyma törenine AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, CHP'li Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve CHP İl Başkanı Nuri Çavuşoğlu katıldı. Sınırlı sayıda katılımın olduğu törende bürokratlar yer almadı. Çavuşoğlu yazılı bir açıklama yaparak Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve mülki amirlerin törene katılmadıklarını hatırlatarak, “AKP iktidarının ulusal bayramların içini boşalttığı günümüzde vali ve mülki amirlerin kutlamalara katılmaması son derece manidardır. Ne kadar engellemeye çalışsanız da bu milletin kalbinden Atatürk ve Cumhuriyet sevgisini sökemeyeceksiniz. Parlamenter demokrasimizi sürdürebilmek adına böyle önemli bir günde kutlamalara katılmayan Vali Ali Fuat Atik’i ve mülki amirleri kınıyorum” diye konuştu.

MALATYA

TEK BAŞINA ÇELENK BIRAKTI



CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz 5 kişiyle sınırlı olmak üzere alternatif törene izin verilmemesi sonrasında tek başına Atatürk Anıtına çelenk bıraktı. CHP'li yöneticiler ulusal bayramların kutlanılmasının engellenmesine tepki gösterdi.



23 Nisan’da Türkiye genelinde bir kısıtlama ilan edildiğini kaydeden CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz şöyle konuştu:

“Biz de Malatya Valiliği'ne bir dilekçe verdik, 100 yıldır yaptığımız gibi 101. yılda da Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu parti olarak sosyal mesafeye uyup, gerekli önlemleri alarak çelengimizi sunmak istedik. Dilekçemize önce “5 kişi ile sınırlı olmak şartıyla çelenginizi sunabilirsiniz” denildi. Biz bu 5 kişiyi nasıl seçeceğiz diye düşünürken, valilikten aldığımız bir telefonla çelenk töreninin iptal edildiği kaydedildi. 5 kişiyle bile çelengimizin sunulmasına izin verilmedi. Anıta gelmek için yola çıktığımda sokaklara baktım birçok kişinin muaf olduğunu gördüm, trafikte buraya gelmek için zorlandım. Kısıtlama var ama sokaklarda birçok insan muaf. 23 Nisan'da çelenk sunacak 5 kişi kısıtlamalardan muaf değil. Bu durumu halkımızın vicdanlarına soruyorum. Bu durum Türkiye geneli Cumhuriyet Halk Partisi’ne yapılan bir uygulama…”

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