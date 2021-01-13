“Depremin üzerinden bir yıl geçti, köylere bir çivi bile çakılmadı”

Geçen yıl 24 Ocak’ta 41 kişinin hayatını kaybettiği Elazığ depreminde yüzlerce yapı hasar görmüş ve kullanılmaz hale gelmişti. Depremin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen depremin merkez üssü Sivrice’de yapılan çalışmaların yetersiz olduğunu iddia eden CHP İlçe Başkanı Erim Öztürk, kaymakamlık binasının da hasarlı olmasına rağmen hizmet vermeye devam ettiğini söyledi:

MUHTARLARI TEHDİT ETTİLER

– Sivrice’nin köylerine bir çivi dahi çakılmamış. Konteyner ve ağır hasarlı evlerde yaşayan insanlar var. Yıkılan evlerin hafriyatı dahi kaldırılmamış. Muhtarlar, yaşadıkları sorunları köylerine hizmet verilmeme korkusundan dolayı dile getiremiyorlar. Geçen hafta 30 vekilden oluşan bir heyet Elazığ’a geldi. Dertlerini anlatmaları için muhtarları da davet ettik. “Geleceğiz” dediler ancak gece saatlerinde AKP’liler tarafından tehdit edildikleri için gelemediler.

AKP’Lİ VEKİLLER BİR DAHA GELMEDİ

– Deprem sonrası Çevre ve Şehircilik, Sağlık, İçişleri bakanları ilçemize geldi. Murat Kurum yaklaşık 45 gün neredeyse evine gitmedi, Süleyman Soylu da ilçemizden ayrılmadı desek yeridir. Bakanlar ne zaman gitti, AKP’li vekiller de gitti ve bugüne kadar Sivrice’ye gelmediler.