Dernek başkanından skandal sözler: Tayyip Bey’in yanına gelmeyen adamın…

Erzurum'da başkanlığını İbrahim Özmen'in yürüttüğü 'Kanaat Önderleri Derneği' düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Derneğin başkanlığını yapan 72 yaşındaki İbrahim Özmen, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdırarak, "Tayyip Bey'in yanına gelmeyen adamın imanından şüphe ederim" diye konuştu. Özmen, CHP'yi ise din düşmanlığı ile suçladı.

Orhan BOZKURT

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Erzurum’da kuruluşlarının üçüncü yılında basın toplantısı düzenleyen Kanaat Önderleri Derneği Başkanı İbrahim Özmen, yaptığı açıklamalarla büyük tepki çekti.

Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Özmen, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a övgüler yağdırdığı konuşmasında, “Tayyip Bey’in yanına gelmeyen adamın imanından şüphe ederim” dedi.

“TAYYİP BEY’İ MET ETMEYİP DE KILIÇDAROĞLU’NU MU MET EDECEM”

Özmen, derneklerinin 4 bin aktif üyesi ile 40 bin kişilik grup olarak 100 kişilik bir kadro ile çalışmalarını yürüttüğünü anlattı.

“Bize Tayyip Erdoğan gibi lider lazım” diyen Özmen,

“Ben Tayyip Beyi met etmeyip de Kılıçdaroğlu’nu mu met edeceğim. Girin internete bakın, CHP’nin hepsi benim dinime hakaret etmemişse gelin elinizi öpeceğim. Böyle parti olur mu yav?

Senin 18 yıl ezanın elinden almışlar okutmamışlar. Kuran’ın saklamışlar, dinin saklamışlar bunlar. Bunların geldiği nokta bura.

Daha ne yapmışlar, keçi 40 kuruş vergisi 80 kuruş. Böylede millete zulüm yapmışlar. Daha ne anlatacağım. Her gün burada yüz tane anlatsan onların pisliklerini bitiremezsen” diye konuştu.