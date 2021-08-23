Ders saatleri azaltılacak mı? AKP Sözcüsü Çelik’ten yüz yüze eğitim açıklaması

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "2021-2022 eğitim yılı 6 Eylül'de başlayacak. Bu sene tüm kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak, ders saatleri azaltılmayacak. Ders saatlerinin azaltılmaması öğrencilerin geleceği açısından çok önemli. Mazereti olan öğrenciler EBA üzerinde devam edebilecek" dedi.

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AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, şunları söyledi:

YÜZ YÜZE EĞİTİM

* 2021-2022 eğitim yılı 6 Eylül’de başlayacak. Bu sene tüm kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak, ders saatleri azaltılmayacak. Ders saatlerinin azaltılmaması öğrencilerin geleceği açısından çok önemli. Mazereti olan öğrenciler EBA üzerinde devam edebilecek.

“TÜRKİYE TOPLAMA KAMPI DEĞİLDİR”

* Ölümden kaçıp ülkemize sığınmış insanlara karşı ırkçı bir yaklaşımın ortaya konulmaması gerekir. Bazılarının küçük oy hesaplarıyla bunu yapmaya çalıştığını görüyoruz. Avrupa’daki ırkçıların, sağcıların, faşistlerin, Müslüman ve Türklere karşı kullandığı dili görüyoruz

* Türkiye’nin bir tane daha fazla mülteci alacak bu yükü kaldıracak kapasitesi yoktur. Türkiye toplama kampı değildir, burası yol geçen hanı da değildir. Türkiye’ye sormadan yapılan açıklamaların hepsi yok hükmündedir.

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