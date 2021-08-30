Devlet erkânı Ata’nın huzurunda

30 Ağustos Zafer Bayramı için ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkânı Ata'nın huzura çıktı.

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Anıtkabir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen törene Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kuvvet komutanları, bakanlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı. Heyet, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Erdoğan, şu satırları kaleme aldı:

“Aziz Atatürk, bağımsızlığımıza giden yolun altın halkalarından büyük zaferin 99’uncu yıldönümünde huzurunuzdayız. Zatı alinizi ve aziz şehitleri yad ediyoruz. Türkiye’yi parlak bir geleceğe taşıyoruz. Savunma sanayinde attığımız adımlarla, TSK’nın caydırıcılığını artıyoruz. Demokraside, hak ve özgürlüklerde attığımız adımlarla cumhuriyet ile cumhurun bağını tahkim ediyoruz. Emanet ettiğiniz cumhuriyet emin ellerdedir, ruhun şad olsun.”