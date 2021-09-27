Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan Ankara Barosu’na hakaret davası

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan’ın da aralarında olduğu 11 yönetim kurulu üyesi hakkında, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, geçen yıl verdiği hutbenin içeriğiyle ilgili yaptıkları basın açıklamasıyla ilgili dava açıldı.

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Ankara 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 11 Kasım'da başlayacak yargılamada; Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan ve yönetim kurulu üyeleri hakkında TCK 125/1, 3 ve 5. fıkralarında düzenlenen suçlamalardan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezaları talep edildi.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

Baro yönetimi ortak basın açıklamasındaki ifadeler kapsamında başlatılan soruşturma için yine ortak bir savunma metni verdi. Savunma metninde suçlamanın kabul edilmediği belirtilerek, ifade özgürlüğü hakkını kullanıldığı bildirildi. Basın açıklamasındaki ifadelerin yanlış yorumlandığı, suçlamanın ise yersiz olduğu ileri sürüldü.

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