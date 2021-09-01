Diyanet, protokolde 28 sıra birden atladı

Erdoğan, devlet protokolünde 40’ıncı sırada yer alan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı, önceki gün 12’nci sırada kabul etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, 14’üncü sırada kaldı.

Ali Ekber ERTÜRK

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Erdoğan'ın Zafer Bayramı kutlamaları sırasında devlet erkanını kabul töreninde protokol gayri resmi olarak değişti. Diyanet İşleri Başkanı da 40. sıradan 12. sıraya çıkarak, daha önce 10. sırada bulunan ve 14. sıraya düşen Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarının önüne geçti. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı da Genelkurmay Başkanının önünde yer aldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim, Bütçe, Milli Saraylar, Arşiv Başkanları ise TBMM Genel Sekreteri ile Yargıtay ve Danıştay Başsavcılarının önüne geçti. Külliyedeki törende protokol TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile başladı ve Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay ile devam etti. Oktay'dan sonra ise normalde 17. sırada bulunan AKP Grup Başkanvekilleri sıraya girdi. Protokolün 3 numaralı ismi Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ise AKP Grup Başkan vekillerinden sonra geldi.

SIRA TAMAMEN DEĞİŞTİ

Eski Cumhurbaşkanları ve ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu törene katılmadığı için, protokolde kaymalar da oldu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de TBMM Başkanvekillerinin önüne geçti. YÖK Başkanından sonra da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 12. sırada tebrik kuyruğuna girdi. Yeni hükümet sistemine geçilmesiyle birlikte TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı ilk iki sırada yer alıyor. Bu isimleri, daha önceki listede Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay Başkanları izliyordu. Önceki günkü törende ise yüksek yargı başkanlarından önce AKP Grup Başkan vekilleri çağrıldı. Geçen yılki törende Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları 11'inci sırada, Diyanet İşleri Başkanı'nın önünde yer almıştı. Bu yıl Yaşar Güler, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş gerisine düşmüş oldu. 12. sırada olan Orgeneral ve Oramiraller ise daha önce 24. sırada bulunan Türkiye Barolar Birliği Başkanı'ndan sonraya kaydırıldı.

Mevcut protokolde kim hangi sırada?

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra protokol listesi de değişti, Başbakan ve Başbakan yardımcıları gibi unvanlar kalktı. Yeni protokol listesi şöyle oldu:

■ TBMM Başkanı ■ Cumhurbaşkanı Yardımcısı ■ Anayasa Mahkemesi Başkanı ■ Eski cumhurbaşkanları ■ Yargıtay Başkanı ■ Danıştay Başkanı ■ Ana muhalefet Partisi Başkanı ■ TBMM Başkan vekilleri ■ Bakanlar ■ Genelkurmay Başkanı ■ Kuvvet Komutanları ■ Orgeneraller/Oramiraller ■ Yükseköğretim Kurulu Başkanı ■ TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin Genel Başkanları ■ TBMM Katip üyeleri ve idare amirleri ■ TBMM'de temsil edilen siyasi parti Genel Başkanları ■ TBMM'de grubu bulunan siyasi parti Grup Başkanı ve Grup Başkanvekilleri ■ TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin Genel Başkan Yardımcıları ■ TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin Genel Sekreterleri ■ TBMM üyeleri ■ Sayıştay Başkanı ■ Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ■ Türkiye Barolar Birliği Başkanı ■ Danıştay Başsavcısı ■ Anayasa Mahkemesi Başkanvekilleri ■ Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı ■ Anayasa Mahkemesi üyeleri ■ Yargıtay Birinci Başkanvekilleri ■ Danıştay Başkanvekilleri ■ Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili ■ Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili ■ Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ■ Yüksek Hakem Kurulu Başkanı ■ Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ■ Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı ■ Devlet Denetleme Kurulu Başkanı ■ Strateji ve Bütçe Başkanı ■ Savunma Sanayi Başkanı ■ İletişim Başkanı ■ Diyanet İşleri Başkanı ■ Devlet Arşivleri Başkanı ■ Millî Saraylar İdaresi Başkanı ■ Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı ■ TBMM Genel Sekreteri

Diyanet personeline yolluk için 25 milyon lira ödendi

BU yılki 12.9 milyar liralık bütçesiyle yedi bakanlığı geride bırakan Diyanet'in, ilk 6 aylık harcamaları belli oldu. Kurum personeline ödenen yolluk tutarı 25 milyon lirayı buldu. Görev giderleri için bütçe öngörülen 976 bin liralık ödenek de 6 ayda tüketildi. Diyanet'in 6 aylık görev gideri harcaması 4.5 milyon liraya ulaştı. En çarpıcı masraf kalemi ise yolluk ödemeleri oldu. Bu kalemde bu yılın ilk 6 ayında yapılan harcama, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 543 oranında artarak 25 milyon lirayı aştı. Diyanet personeline bu ödemenin 23 milyon lirası yurtiçi, 2 milyon lirası da yurtdışı gezileri için yapıldı.

BÜTÇE YÜKSELDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 yılında 11,5 milyar TL olan bütçesi, 2021 yılında 12,9 milyar TL'ye yükseldi. Kurumun 2022 yılında alması planlanan bütçe 13,9 milyar TL, 2023 yılında alması planlanan bütçe ise 14,8 milyar TL olarak öngörüldü. Diyanet, 2021 bütçesiyle İçişleri, Dışişleri, Enerji, Kültür ve Turizm, Sanayi, Çevre ve Şehircilik ile Ticaret bakanlıklarını geride bıraktı. Bütçesinin büyük bölümünü personeli için harcayan kurum, “Bütçenin çok küçük bir bölümü hizmetlere ayrılabiliyor” diyerek bütçe azlığından yakındı ve bütçesinin artırılmasını talep etti.