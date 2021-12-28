Doktora saldırıp hakaret etti

Muğla’nın Milas ilçesinde bu sabah saatlerinde meydana gelen olayda sağlık ocağı doktoruna yumruk atarak saldıran ve hakaret eden kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'ndeki 5 Nolu Aile Sağlık Merkezi'nde bu sabah saatlerinde meydana gelen olayda muayene için geldiği doktor B.T. ile önce sözlü olarak tartışan ardından doktora saldırarak yumruk atıp hakaretler savuran kişi şikayet üzerine sağlık merkezine gelen jandarmalar tarafından gözaltına alındı.

Tartışma sırasında çıkan arbedede Dr. B.T.’ye yapılan saldırıyı önlemeye çalışan vatandaşlara da saldıran evli ve iki çocuk babası 47 yaşındaki A.K. hakkında doktor ve vatandaşların şikayetçi olduğu belirtildi.

Jandarmanın başlattığı soruşturmada A.K. Milas İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilerek ifadesi alınmaya başlandı. Kişinin sorgulamasının ardından görev başındaki memuru darp ve hakaretten adliyeye sevk edileceği öğrenildi.