Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Dolandırıcılar serbest kaldı, olan vatandaşın parasına oldu

Almanya’da yaşayan Y. İ.’nin hesabından mobil bankacılık sisteminde bilgisi dışında tanımlanan cep telefonu bilgileriyle 659 bin euro çekildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü savcılıkça, 3 adli kontrol şartıyla mahkemece serbest bırakıldı.

Latif SANSÜR
Güncellenme: 09:13, 28/04/2021
HaberlerGündem
Dolandırıcılar serbest kaldı, olan vatandaşın parasına oldu

Aydın'ın Didim ilçesindeki evini geçen şubat ayında 900 bin Euro'ya satan Y.İ., aldığı parayı bankaya yatırdıktan sonra yaşadığı Almanya'ya döndü. Kendisi yurt dışındayken bankadaki hesabından çeşitli tarihlerde 659 bin euro çekildiğini fark eden Y. İ. durumu Türk polisine bildirdi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, kendisini Y. İ. olarak tanıtan bir kişinin bankanın müşteri hizmetlerini arayarak mobil bankacılıkta tanımlı telefon numarasını değiştirdiği bilgisine ulaştı.

Foto: SÖZCÜ / Olayla ilgili gözaltına alınanlar serbest bırakıldı.

ÜÇ İLDE OPERASYON

Polis ekipleri telefon değişikliğinden sonra 3 farklı ilde, 6 farklı şahsa, değişik tutarlarda para transferi yapıldığını belirleyince, söz konusu şahısların bankamatiklerden parayı çektikleri anlara ait görüntüleri inceleyerek şahısların eşkalini belirledi. Asayiş Büro Amirli ekipleri dosya kapsamında Didim'de emlakçılık yapan H. K., ile hesaplarına para transfer edilen D. K., A. A., A. U., M. U., K. G. ile M.Ç'yi  İzmir, Ordu ve Didim'de düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

HEPSİ SERBEST KALDI

Didim'e getirilen ve polisteki ifadelerinden sonra  Adliyeye sevk edilen H. K., D. K., A. A., ile M.Ç. savcılıktaki ifadelerinden sonra, A. U., M. U., K. G. ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayınlanma Tarihi:09:11,