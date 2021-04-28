Dolandırıcılar serbest kaldı, olan vatandaşın parasına oldu

Aydın'ın Didim ilçesindeki evini geçen şubat ayında 900 bin Euro'ya satan Y.İ., aldığı parayı bankaya yatırdıktan sonra yaşadığı Almanya'ya döndü. Kendisi yurt dışındayken bankadaki hesabından çeşitli tarihlerde 659 bin euro çekildiğini fark eden Y. İ. durumu Türk polisine bildirdi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, kendisini Y. İ. olarak tanıtan bir kişinin bankanın müşteri hizmetlerini arayarak mobil bankacılıkta tanımlı telefon numarasını değiştirdiği bilgisine ulaştı.

ÜÇ İLDE OPERASYON

Polis ekipleri telefon değişikliğinden sonra 3 farklı ilde, 6 farklı şahsa, değişik tutarlarda para transferi yapıldığını belirleyince, söz konusu şahısların bankamatiklerden parayı çektikleri anlara ait görüntüleri inceleyerek şahısların eşkalini belirledi. Asayiş Büro Amirli ekipleri dosya kapsamında Didim'de emlakçılık yapan H. K., ile hesaplarına para transfer edilen D. K., A. A., A. U., M. U., K. G. ile M.Ç'yi İzmir, Ordu ve Didim'de düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

HEPSİ SERBEST KALDI

Didim'e getirilen ve polisteki ifadelerinden sonra Adliyeye sevk edilen H. K., D. K., A. A., ile M.Ç. savcılıktaki ifadelerinden sonra, A. U., M. U., K. G. ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.