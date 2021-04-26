Dolu yağışı, 5 dakikada binlerce dekar tarım arazisini etkiledi

Denizli'de dün akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı kısa sürmesine rağmen ekili alanları olumsuz etkiledi. Akşam 19:00 sıralarında başlayan ve sadece beş dakika süren yağış yerleri bembeyaz yapmaya yetti.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Çal ilçesinin Belevi Köyü’ndeki binlerce dekar şaraplık üzüm bağlarını etkileyen yağış daha sonra güneye doğru ilerleyerek Baklan ve Çardak ilçelerini de etkiledi. Honaz da görülen dolu yağışı Kaklık Mahallesi ile Menteşe ve Kızılyer Köyleri’nde tarım arazilerini etkiledi. Dolu yağışının ardından hasar tespiti çalışmaları başlatıldı.