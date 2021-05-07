Starlink uyduları yine birçok ilden görüldü

Elon Musk tarafından uzaya gönderilen Starlink internet uyduları, bu akşam saatlerinde Malatya semalarında da görüldü.

Elon Musk’ın kurucusu ve CEO’su olan SpaceX’in, ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden 4 Mayıs’ta uzaya gönderdiği Starlink uyduları, Türkiye semalarından geçerken, Malatya semalarından da net olarak izlendi.

Elon Musk’ın şirketi Spacex’in dünya genelinde internet projesi kapsamında başlattığı Starlink projesi Türkiye’de de merak uyandırdı.

Malatya’nın gökyüzünde görülen çok sayıda sıralı ışık vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Gökyüzünde görülen uyduların geçişini fark eden vatandaşlar çektikleri fotoğrafları paylaştı.

BİR SÜRE DAHA GÖRÜLEBİLİR

Elazığ, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır başta olmak üzere Doğu Anadolu bölgesinde görülen ve birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından sıralı yıldız diye tabir edilen uyduların bir süre daha gözlemlenebileceği aktarıldı. DHA-İHA