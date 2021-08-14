Düşen Rus yangın söndürme uçağıyla ilgili dikkat çeken tespit

Kahramanmaraş'ta orman yangınına müdahale ederken dağlık alanda düşen Rus uçaklarıyla ilgili 'Dağlık alanda uçamaz' uyarıları yapılmıştı. Türk Hava Kurumu'nun önceki başkanı Bayram Duman, "Rus uçakları düz zeminde yangın söndürme uçaklarıdır" demişti. CHP'li eski vekil Haluk Pekşen ise, "Bu uçağı Toroslarda, Karadeniz’in dağlarında uçuramazsınız" ifadelerini kullanmıştı.

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Rusya’dan kiralanan Beriev-200 tipi yangın söndürme uçağı Kahramanmaraş’ta dağlık alanda çıkan orman yangınına müdahale ederken kaza kırıma uğradı. Rusya Savunma Bakanlığı, düşen uçakta bulunan 5 Rus ve 3 Türk’ün hayatını kaybettiğini açıkladı.

Henüz belirlenemeyen nedenle düşen uçak, akıllara Türkiye’nin kiraladığı 3 Rus uçağı ile ilgili yapılan uyarıları getirdi.

“RUS UÇAKLARI DÜZ ZEMİN UÇAKLARIDIR”

Türk Hava Kurumu'nun (THK) 2015 yılından 2018 yılına kadar Merkez Denetleme Kurulu Başkanlığı'nı yapan Bayram Duman 30 Temmuz'da yaptığı açıklamasında, THK'nın Canadair CL-215 tipi kullanılmayan amfibik uçaklarının her türlü arazi şartlarına uygun olduğunu, uzun gövdeli Rus uçaklarının ise dağlık arazilerde uygun olmadığını söylemişti.

Duman, “Rus uçakları düz zeminde yangın söndürme uçaklarıdır. Türk Hava Kurumu'nun uçakları her türlü engebeli arazide söndürebilir. Şu anda uçmakta olan Rus uçakları, Türk Hava Kurumu'nun teknik altyapısını kullanmaktadır” demişti.

CHP’Lİ PEKŞEN: BU UÇAĞI DAĞLARDA UÇURAMAZSINIZ

CHP'nin eski milletvekili Haluk Pekşen de 10 gün önce bir televizyon programında şunları söylemişti:

*Bizde Rusya'dan getirilen uçak var. Bu Be-200 dediğimiz uçağı üreten firma Türkiye'de bana geldi. Bunu tescil ettirmek istediler. Ben hukukçu olarak birçok soru sordum kendilerine. Listeyi yazdım. Dedim ki, ‘Bu uçağı Türkiye tescil edemez'. ‘Niçin?' dediler.

*Dedim ki, ‘Bu uçağı Toroslarda, Karadeniz'in dağlarında uçuramazsınız, vadilere inemez, yangın söndürmede katkı sağlayamaz. Bizim Ege Denizi her zaman 90 santimin üzerinde dalga üretir. Dalgaya inemiyor, baraja inemiyor, göle inemiyor, alçalamıyor.

*Efektif değil. En fazla 200 metre alçalabiliyor. Ama bizim elimizde şu an bombardiyer uçakları var. Bu bombardiyer uçakları 30 metreye iniyor. Hatta bizim pilotlarımız neredeyse yangının içine indiriyor vatanseverlikle, yurtseverlikle…’ Bombardiyer uçakları tamamen dağlık alanlarda, vadilerde en yakın yerden su alıp en kısa süre içerisinde yangına müdahale etmek üzere planlanmış uçaklar.