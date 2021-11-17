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Düzce’de bir deprem daha! Son depremler…

Düzce'de akşam saatlerinde bir deprem daha meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

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Düzce’de bir deprem daha! Son depremler…

Düzce’de bugün 15.40’ta meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.

Saat 21.35’te merkez üssü Düzce olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Bazı vatandaşlar, korku içerisinde evlerinden çıkarken, deprem nedeniyle endişelendiklerini belirtti.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

 

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