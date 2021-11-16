Ege Üniversitesi’nde ‘kişiye özel’ kadro iddiası

Ege Üniversitesi’nde Deri Mühendisliği bölümüne alınacak öğretim üyesi kadrosu için Kimya Bilim Alanı’na yönelik özel şart arandı. Aliağa Meslek Yüksekokulu Müdürü’nün eşinin bu kriteri taşıdığı ve ön elemeden de sadece onun geçtiği ortaya çıktı.

Latif SANSÜR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ege Üniversitesi’ne alınacak olan 33 öğretim üyesi ilanının bir tanesi için aranan özellikler bölümünde kişiye özel kriterler yazıldığı öne sürüldü. İlan edilen kadrodaki şartların, doğrudan doğruya, Ege Üniversitesi Aliağa Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hayati Türkmen'in aynı okulda görevli eşi Dr. Öğretim Üyesi Gülşah Türkmen'i işaret ettiği iddia edildi.

Akademisyenler, ilan edilen kadroya sadece iki kişinin başvurduğunu, fakat ön elemede kişiye özel kriterlerden dolayı sadece Türkmen'in geçirildiğini belirterek, bölümde yıllardır kadro bekleyen araştırma görevlilerinin hakkının yendiğini savundu.

“SADECE BİR KİŞİYİ TANIMLIYOR”

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği Bölümü için doktor öğretim üyesi ilanının deri mühendisliği bilim alanı ile ilgili olmamakla birlikte kimya teknolojilerinden çok spesifik bir alana ait olduğunu belirten akademisyenler, “İlandaki ek koşullarda belirtilen ‘Atık suda hidrokarbon tayini, yeşil kimyada katalizör/fotokatalizör organik boyarmaddelerin sentezi ve uygulamalarda kullanımları alanlarında çalışmaları olmak' kriteri Türkiye'de deri bilim alanı ile ilgili tek kuruluş olan deri mühendisliği bilim alanını yansıtmıyor. İlan Kimya Bilim Alanına yönelik olarak Türkiye'de sadece bir kişiyi tanımlayan ‘özel şartlar' içeriyor. Dolayısıyla bölümde yıllardır kadro bekleyen araştırma görevlileri kadroya başvuramadı” iddiasını gündeme getirdi.

“KADRO İÇİN YENİDEN İLANA ÇIKILMALI”

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin “Genel Şartlar” başlıklı 3 üncü maddesinde “İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez” denildiğini hatırlatan akademisyenler, “Kadro ilanının iptal edilmesi ve aynı bölümde yıllardır kadro bekleyen araştırma görevlilerinin de başvurabileceği şekilde hakkaniyetli ve genele açık ilan şartıyla kadronun yeniden ilana çıkartılması gerekiyor” görüşünü savundu.

YETKİLİLER NE DEDİ?

SÖZCÜ muhabirinin ulaştığı Mühendislik Fakültesi yetkilileri ise ilanın kişiye özel olmadığını, ön elemeye iki kişinin katıldığını söyledi. Ek koşullarda belirtilen konunun Kimya Mühendisliği bilim alanını işaret ettiği yönündeki iddiaları ise yanıtsız bıraktı.

İlginizi Çekebilir Üniversitede sınavsız müdür ve kişiye özel ilan