‘Ekonomi güçsüzleşirse gelen, giden vurur’

CHP İstanbul Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Aykut Erdoğdu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını “soykırım” olarak nitelendirmesini AKP iktidarının dış politikadaki başarısızlığının bir sonucu olduğunu belirtti. Erdoğdu, “Ekonominizi bu kadar kırılgan hale getirir, ekonomik ve sosyal anlamda güçsüzleşirseniz gelen vurur, giden vurur” dedi.

AKP'nin iktidar olduğu dönem boyunca pek çok ülkenin 1915 olaylarını “soykırım” olarak kabul ettiğine işaret eden Erdoğdu, şunları söyledi:

BÜYÜKELÇİLER AKP'Lİ

“AKP iktidarı ‘monşerler' diyerek tanımladığı Dışişleri Bakanlığı'nın iyi yetişmiş kadrolarını bir tarafa iterek, dış politikayı ülkenin menfaatleri doğrultusunda oluşturmak yerine, iç politika aparatı haline dönüştürdü. Dışişlerinin yetişmiş kadroları yerine, diplomasi ile uzaktan yakından alakası olmayan Merve Kavakçı, Şaban Dişli, Egemen Bağış gibi pek çok AKP'li isim büyükelçi yapıldı. ABD'nin aldığı bu kararın ekonomik maliyetini zaman içinde göreceğiz. Bir süre sonra bu karar ileri evrelere gidecektir, bir süre sonra tazminat davaları açılmaya başladığını görebiliriz.”

Ülke devlet aklı ile değil bireysel menfaatlerle yönetiliyor

Ülkenin uzun zamandır “devlet aklı” ile değil, yöneticilerin bireysel menfaatler ile yönetildiğini ifade eden Aykut Erdoğdu, “KÖİ projelerine bakın, Varlık Fonu'nda dönen işler, Merkez Bankası rezervlerinin eritilmesinde, BOP kapsamında yanımızdaki ülkeleri kan gölüne çeviren politikaların hangisinde kamu menfaati var” dedi.