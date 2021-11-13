‘Ekonomide sorun var’ dedim, ‘Abartılıyor, yolunda’ dedi

SP lideri Temel Karamollaoğlu, Erdoğan’a sistemle, ekonomi ve dış politikayla ilgili endişeleri aktardığını söyledi, aldığı yanıtları paylaştı. “Tayyip Bey, ülkenin gidişatından memnun” dedi.

Saygı ÖZTÜRK

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Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iki saat süren görüşmesinin detaylarını anlattı. Karamollaoğlu, görüşmeyi “O iki saatte anlaşamamada anlaştık” sözleriyle özetledi. Karamollaoğlu, SÖZCÜ'nün sorularını cevaplandırdı:

“SİSTEMDEN MEMNUN”

Sayın Cumhurbaşkanı'nın şu konularda dikkatini çekmeye çalıştım. 1- Başkanlık sistemi bize uygun değil, değiştirilmeli. 2- Türkiye'de ekonomi ve dış politikada gidişat endişe verici.

Denetlenemeyen bir başkanlık sistemi oluşmuş… Sistemde, bütün yetki tek kişide. Bunun mahsurlu olduğunu ifade ettim. Sayın Cumhurbaşkanı yönetimin normal olduğunu belirtince anlaşamamakta anlaştık.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde değişiklik düşünmediğini çok açık ifade etti. Ben de sistem değişikliğini önemsediğimi, bu olmadan seçim ittifakı da olmayacağını belirttim.

“YANLIŞ AKTARILIYOR”

Ülkede ekonomide de problemlerin olduğunu Sayın Cumhurbaşkanı'na söyleyince, ‘Bunlar abartılıyor' karşılığını verdi. ‘Bunları söyleyecek, sizin görüşleriniz dışında da ifade edecek kişilere ihtiyaç var. Bunlar olmazsa bir fikrin olgunlaşması mümkün olmaz' dedim. O da ‘Şu an kurulan sistemde istişarelere yer verildiğini' ifade etti.

Fındık üreticisinin, ihracatın dolar bazındaki değerinin altında ücret almasının makul olmadığını söyleyince, ‘Hayır, fındık üreticisi çok memnun' karşılığını verdi. ‘Bu kanaat biraz size yanlış aktarılıyor' dedim.

Cumhurbaşkanı'nda ‘işler iyi gidiyor' kanaati var. Tayyip Bey, ülkenin gidişatından memnun. Kendisine bu bilgileri getirenler, memnun olması kanaatini geliştirmesini onda oluşturmuş. Veya kendisi başka türlü kanaatler gelse de gidişatın doğru olduğuna inanıyor.

“HEDEFE KOYMUŞ…”

Sayın Cumhurbaşkanı ana muhalefet partisi ve liderini hedefine koymuş durumda. Şunu dedim, ‘Mutlaka bir yumuşamaya ihtiyaç var. Biz Türkiye'yi kamplaştırmamalıyız. Siyasilerin bu hususta özen göstermeleri icabet eder.' Ama bunu iğneleme noktasına götürmedim. Kendisinin de herhangi bir ifadesi olmadı.

“ERDOĞAN İTTİFAK TEKLİF ETTİ AMA…”

Temel Karamollaoğlu, Tayyip Erdoğan'ın ittifak teklif ettiğini söyledi, “Bu yönetim tarzında anlaşmadan bir birlikteliğin mümkün olmayacağını belirttim” dedi.

PCR testi yaptırmadığım için mesafeli oturmak istedi

Karamollaoğlu, Beştepe'deki görüşmede Erdoğan'ın yanındaki koltukta değil de karşısındaki kanepede oturmasının nedenini şöyle açıkladı: “Oturtulduğum koltuk meselesi biraz abartıldı gibi geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı'na giderken PCR testi yapılıyormuş. Aşı oldum ama PCR testi yaptırmadığımı öğrenince ‘Biraz mesafeli oturalım' dedi.”