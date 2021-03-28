Ekrem İmamoğlu duyurdu! Başvurular 9 Nisan’da sona erecek

Pandemi nedeniyle bir yılı aşkın süredir zor günler geçiren müzisyenlere destek olmak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından “İstanbul Bir Sahne” projesi başlatılıyor. “İstanbul Bir Sahne” projesi ile İstanbul'un 39 ilçesinin tamamında 100’den fazla farklı nokta açık hava sahnesine dönüştürülerek, binlerce müzisyenin İstanbullularla buluşması sağlanacak.

“ŞEHRİ NOTALARLA ŞENLENDİRME VAKTİDİR”

Projeyi sosyal medya hesabından paylaştığı bir bir video ile tanıtan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sanatçıların kendi mesleklerini icra etmelerini ve İstanbul'da olumlu bir hava estirmelerini istediğini belirterek şunları söyledi;

“Şimdi bu sessizliğe son verme ve şehri notalarla şenlendirme vaktidir. Bu projeyle bir yandan müzisyenlere destek olacağız, bir yandan da şehrin farklı noktalarını canlı müzik sahnesine dönüştüreceğiz. Tabi ki, tüm sağlık önlemlerini, etkinlik öncesinde ve sırasında, İBB olarak biz alacağız. İstanbullular, pandemiye rağmen, iç huzuruyla, güvenle ücretsiz konser keyfi yaşayacak. Hem de sanatçılarımız emeklerinin karşılığı olarak hak ettikleri desteği alacaklar. Bu nedenle destek ihtiyacı hisseden müzisyenlerimizi davet ediyorum. Sitemize girin ve başvurunuzu yapın. Güzel İstanbul'umuzda umudu yeniden yeşertelim” ifadelerini kullandı.

39 İLÇEDE 100'ÜN ÜZERİNDE NOKTA

39 ilçede 100'den fazla farklı noktada buluşacak olan “İstanbul Bir Sahne” etkinlikleri şehrin günlük yaşamına canlı performans sürprizleri ve neşesiyle eşlik edecek. Kültür AŞ organizasyonuyla gerçekleştirilecek projeyle şehrin parkları, durakları, metro platformları, müzeleri, sokakları, otoparkları, günlük işe gidiş geliş noktaları, ikonik mekanları dev bir açık hava sahnesine dönüşecek.

BAŞVURULAR 9 NİSAN’DA SONA ERECEK

“İstanbul Bir Sahne” etkinliklerinde yer almak isteyen müzisyenler ve müzik toplulukları başvurularını 29 Mart 2021 saat 12.00 itibarıyla www.istanbulbirsahne.com adresinden yapabilecek. Başvuru süresi 09 Nisan 2021 saat 17.00'de son bulacak. Binlerce müzisyenin sahnelere dönmesine imkan sağlayacak “İstanbul Bir Sahne” projesi şehrin kültür sanat hayatını canlandırmasının yanı sıra büyük bir dayanışma ve destek çalışması da olacak.

Katılım koşullarını yerine getiren müzisyenlerin ve müzik topluluklarının başvuru sırasına göre kontenjan limitleri kapsamında yer alacağı proje kapsamında her bir müzisyene 2 bin TL'lik bir bütçe verilecek. Proje kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerin yer ve tarih bilgileri ise pandemi koşulları ve hava şartlarına göre planlanacak.

İlginizi Çekebilir İmamoğlu'nun hediye ettiği otobüs ilçeyi karıştırdı