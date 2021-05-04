Ekrem İmamoğlu’na ‘ellerini arkada neden bağladın’ soruşturması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz yıl İstanbul Valiliği'nin 29 Mayıs'ta düzenlediği “İstanbul'un Fethi'nin 567. Yıldönümü Kutlama Programı” kapsamında, Fatih Camii bahçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Türbesi’ndeki anma törenine katıldı.

İmamoğlu'nun türbe ziyareti sırasında ellerini arkasında bağlamış şekilde yürürken çekilmiş görüntüsünün fotoğrafı bazı kesimler tarafından “saygısızlık” olarak nitelenerek uzun süre tartışıldı.

Şimdi de İçişleri Bakanlığı'nın “saygısızlık” yaptığı gerekçesiyle İmamoğlu'na soruşturma açtığı ortaya çıktı.

28 NİSAN'DA İFADESİ İSTENDİ

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği 28 Nisan 2021 tarihinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yazı göndererek ifadesini istedi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 24 Ocak 2021 tarihli onayı, bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 11 Şubat 2021 tarihli görev emri ile mülkiye müfettişliğince ön inceleme yürütüldü.

Yürütülen ön inceleme kapsamında İmamoğlu'nun “2020 yılında gerçekleştirilen bir program kapsamında ziyaret ettiğiniz Fatih Sultan Mehmet'e ait türbede elleriniz arkanızda bağlı bir şekilde gezinmek suretiyle saygısızlık yaptığınız iddiası…” ile ifade vermesi talep edildi. İmamoğlu'nun ifadesinin önümüzdeki günlerde yazılı olarak müfettişliğe iletileceği öğrenildi.

İZANDAN YOKSUN BİR SORUŞTURMA

İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Niyet okuma odaklı, izandan yoksun yeni bir soruşturma hazırlığı için Başkanımızın ifadesi istenmiştir” dedi.

FATİH TABLOSU VE KANAL İSTANBUL SORUŞTURMASI

İmamoğlu hakkında daha önce İBB'nin satın alarak İstanbul'a kazandırdığı Fatih Sultan Mehmet tablosunun sahte olduğu iddiaları ile ilgili vatandaş ihbarı üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma başlatılmasına neden olan ihbar dilekçesinde İngilizler'in tabloyu Türkiye'den çaldığı savunularak “Gönderdiğimiz tonlarca bedava sağlık malzemesi için bizden çaldıkları sanat eserlerimizi jest olarak bize bedava sunmalıydılar” denilmişti. İngiliz istihbaratının yerel seçimden bir ay önce İstanbul ve Ankara'da operasyon yaptığı öne sürülerek “İngiliz ve Amerikalılar sosyal medyadan Türklere ‘utanın kendinizden pissiniz' diyor zekamızla dalga geçiyorlar” gibi ifadeler yer almıştı. İstanbul'a asılan “Ya Kanal Ya İstanbul” afişleri nedeniyle soruşturma açılmış daha sonra dosya gerek görülmeyerek kapatılmıştı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Çataklı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatılmasına ilişkin olarak, “Bize gönderildi. Dolayısıyla her Cumhuriyet Başsavcılığından gelen işlemlere nasıl rutin olarak yapmamız gerekenler varsa bu süreçte yürüyor” açıklamasını yaptı.

Çataklı, “İmamoğlu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir işlemi bu. İstanbul Başsavcılığı bir talepte bulunmuş, sayın İmamoğlu'nun HDP'li belediye başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdüğü, yine ziyaret ettiği belediye başkanlarını ve anılan partiyi desteklediği, bir ziyareti esnasında Fatih Sultan Mehmet'e ait türbeye saygısızlık yaptığı iddiaları ilgili. Bu iddialara üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bir işlem var. Bize gönderildi. Dolayısıyla her Cumhuriyet Başsavcılığından gelen işlemlere nasıl rutin olarak yapmamız gerekenler varsa bu süreçte yürüyor” ifadesini kullandı.