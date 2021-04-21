Ekrem İmamoğlu’nun dili sürçtü: 128 park diyecektim az daha

Beylikdüzü Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlediği “23 Nisan'da 23 Park açılışı” ve 6 yeni tesisin temel atma töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun konuşma yaptığı sırada dili sürçtü.

İmamoğlu’nun, “Bu vesileyle 23 Nisan'a 2 gün kala yapılan bu 23 Nisan'a özel 23 parkın açıldığı bu özel günde ben de 120… 128 park diyecektim az daha. Ama Genel Başkanım ararsanız tek tek 128 parkı İstanbul'da size buluruz şu anda onu ifade edeyim hepsi vardır hepsi yerindedir” sözleri katılımcıları güldürdü ve alkışlara neden oldu.

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