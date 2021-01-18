Eksi 4 derecede ucuz elma kuyruğu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı İldem Mahallesi'nde vatandaşlar markette kilogram fiyatı 5 lirayı bulan elmanın bir esnaf tarafından 2.5 liraya satıldığını öğrenmesi üzerine sabahın erken saatlerinde soğuk havaya rağmen uzun kuyruklar oluşturdu.

Eksi 4 derece soğukta kuyrukta bekleyen vatandaşlarla görüşen CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık AKP iktidarının 18 yılın sonunda Türkiye'de insanları ucuz ekmek, ucuz sebze meyve kuyruklarına mahkum ettiğini söyledi.

Arık, vatandaşa ucuz sebze meyve temin eden esnafın da cezalandırılmaya çalıştığını da belirterek, “Vatandaşın alım gücü yok. Ucuz sebze meyve almak için -4 derecede, ayazda saatlerce kuyruk bekliyor. Vatandaşın derdine derman olmayanlar, çareyi vatandaşa ucuz sebze meyve satan esnafa ceza yazmakta buluyor. Buradan ülkeyi yönetenlere sesleniyorum; çözüm üretemiyorsunuz, bari sorun olmayın” ifadelerini kullandı.

UCUZ KARNABAHAR İÇİN DE KUYRUKLAR OLUŞMUŞTU

Birkaç gün gün önce de yine Kayseri’de zincir marketlerde fiyatı 5 TL’ye kadar çıkan karnabaharın 1,25 TL’den satılması üzerine vatandaşların uzun kuyruklar oluşturması Türkiye gündemine oturmuştu.